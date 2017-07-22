Детские умные часы HONOR CHOICE Kids Watch поступили в продажу в различных магазинах электроники и на маркетплейсах, включая М.Видео, Эльдорадо, DNS, OZON, Ситилинк, МТС, МегаФон и другие. Они оснащены всеми необходимыми функциями, которые помогут родителям обеспечить безопасность ребенка и оставаться на связи в любое время.
Часы поддерживают сети 4G, что позволяет осуществлять видеозвонки. Они также обеспечивают точное определение геолокации благодаря 8 инструментам позиционирования. Кроме того, часы имеют длительную работу без подзарядки и защиту от воды и пыли по стандарту IP68.
HONOR CHOICE Kids Watch, умные часы, оснащены камерой 2 Мп для фотографий и видеозвонков в HD-качестве. Ребенок может делать снимки и отправлять их родителям, а также звонить по видеосвязи. Часы автоматически блокируют звонки с неизвестных номеров, чтобы обеспечить безопасную среду общения. Кроме того, они имеют 8 технологий высокоточного позиционирования для отслеживания перемещений ребенка в течение дня. Эти технологии включают GPS, сотовые вышки, A-GPS, ГЛОНАСС, Wi-Fi, датчик гравитации, функцию удаленной съемки и систему умного позиционирования на основе технологий искусственного интеллекта.
Создавая безопасные зоны дома, в школе и других местах, родители могут обеспечить безопасность своего ребенка. Кроме того, они могут установить уведомления, которые будут оповещать их, если ребенок выходит за пределы этих зон. С использованием встроенного шагомера, родители смогут отслеживать, сколько шагов сделал ребенок в течение дня, контролировать его физическую активность и ставить цели для мотивации к активному образу жизни. Закрытая операционная система и строгое отбор приложений обеспечивают надежную защиту информации о ребенке, включая его изображения, местоположение, контакты и записи звонков. Технология шифрования данных гарантирует безопасность этих данных.
Функция быстрого вызова в часах HONOR CHOICE Kids Watch позволяет ребенку связаться с родителями одним нажатием кнопки. Если возникает потенциальная опасность, ребенок может нажать и удерживать боковую кнопку HONOR CHOICE Kids Watch в течение 5 секунд, чтобы позвонить родителям. Закрытая операционная система часов не позволяет установить вредоносные приложения или внести изменения в программное обеспечение. Все предустановленные приложения прошли строгий отбор. Кроме того, на часах нет игр, которые могут отвлекать во время уроков, и ребенку невозможно самостоятельно установить их. Родители также могут удаленно ограничить работу приложений на часах, пока ребенок находится в школе.
Длительное время работы без подзарядки и водонепроницаемость IP68 - особенности детских умных часов HONOR CHOICE Kids Watch. Аккумулятор емкостью 850 мА·ч обеспечивает длительную автономную работу, поэтому родители не должны беспокоиться о том, что часы разрядятся. Кроме того, благодаря степени защиты от попадания воды IP68, эти часы можно носить во время игр, занятий спортом, мытья рук и под дождем, не беспокоясь о том, что вода или пот повредят устройство. HONOR CHOICE Kids Watch уже доступны в магазинах электроники и на маркетплейсах в цветах «Синий океан» и «Розовый коралл».
Смарт-часы HONOR CHOICE Kids Watch стоят 5990 рублей и можно приобрести со скидкой 1000 рублей в период с 28 июля по 7 августа. Их можно приобрести в таких магазинах, как Видео, Эльдорадо, DNS, OZON, Ситилинк, МТС, МегаФон и других.