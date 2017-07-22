РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Старт продаж HONOR MagicBook 14 и HONOR MagicBook X 16 Pro в России

01 августа 2023, 23:46





В продажу поступили ноутбуки HONOR MagicBook 14 и HONOR MagicBook X 16 Pro с процессорами Intel® CoreTM 13-го поколения. Их можно приобрести в магазинах электроники и на маркетплейсах, включая М.Видео, Эльдорадо, DNS, Ситилинк, МегаФон и другие. HONOR MagicBook 14 2023 - компактный и легкий ноутбук, выполненный в прочном корпусе из авиационного алюминия. Он весит всего 1,52 кг и имеет толщину 15,9 мм, что делает его удобным для работы в удаленном режиме.

У ноутбука HONOR MagicBook 14 2023 есть LTPS-экран HONOR FullView с диагональю 14,2 дюйма и ультратонкими боковыми рамками 2,34 мм. Благодаря этому экрану полезная площадь составляет 91,5%. Соотношение сторон 3:2 позволяет видеть больше контента без необходимости скроллинга, что способствует более продуктивной работе и уменьшает отвлекающие факторы.

Старт продаж HONOR MagicBook 14 и HONOR MagicBook X 16 Pro в России


С разрешением 2520×1680 пикселей и 100% sRGB, экран HONOR MagicBook 14 2023 обеспечивает детализированное изображение с точной цветопередачей. Он также поддерживает адаптивную динамическую частоту обновления до 120 Гц и имеет максимальную яркость до 460 нит, что позволяет наслаждаться плавными анимациями и комфортно работать в любом освещении.

Мощный процессор Intel® CoreTM i5-13500H 13-го поколения состоит из 4 производительных ядер, которые могут повысить тактовую частоту до 4,7 ГГц для ресурсоемких задач, и 8 энергоэффективных ядер, предназначенных для повседневных задач. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 16 ГБ, а емкость накопителя для хранения данных - 1 ТБ. В зависимости от потребностей пользователей, они могут выбирать между режимами «Сбалансированный» и «Производительный» с TPD до 50 Вт.

HONOR MagicBook X 16 Pro 2023 - это ноутбук, который имеет элегантный и легкий корпус из высокопрочного алюминиевого сплава толщиной 17,9 мм и весом всего 1,75 кг. Он привлекает внимание удобным экраном 16:10, полноразмерной клавиатурой с цифровым блоком и возможностью расширения памяти путем установки второго SSD-накопителя.


Благодаря батарее 75 Вт⋅ч, ноутбук HONOR MagicBook X 16 Pro 2023 поддерживает до 18 часов воспроизведения локального видео с разрешением Full HD от одного заряда. Технология OS Turbo 2.0 оптимизирует работу аппаратного и программного обеспечения, что позволяет увеличить время автономной работы без ущерба для производительности. Комплект поставки включает универсальный адаптер быстрой зарядки мощностью 65 Вт.

16-дюймовый антибликовый IPS-экран с тонкими боковыми рамками 4,5 мм обеспечивает до 89% полезной площади. Для работы и развлечений гарантируется качественное изображение благодаря разрешению 1920×1200 пикселей, широкому цветовому охвату sRGB 100% и максимальной яркости 300 нит.

Процессор Intel® CoreTM i5-13500H 13-го поколения использует 4 высокопроизводительных ядра с частотой до 4,7 ГГц и 8 энергоэффективных ядер для повседневной работы. Ноутбук работает невероятно быстро даже с самыми требовательными задачами. Объем оперативной памяти составляет 16 ГБ стандарта LPDDR4, а для хранения данных предусмотрен скоростной SSD емкостью 512 ГБ и второй слот для самостоятельной установки накопителя до 1 ТБ.

Старт продаж HONOR MagicBook 14 и HONOR MagicBook X 16 Pro в России


HONOR MagicBook X 16 Pro 2023 предлагает переключение между «Сбалансированным» и «Производительный» режимом, который увеличивает мощность процессора для максимальной эффективности при играх и ресурсоемких задачах. Даже при продолжительной нагрузке, мощная система охлаждения с двойными медными трубками и большим вентилятором 100×91 мм быстро и эффективно отводит тепло.

Компактный универсальный адаптер мощностью 65 Вт позволяет быстро заряжать HONOR MagicBook X 16 Pro 2023 в течение дня. Аккумулятор емкостью 60 Вт·ч обеспечивает до 11 часов воспроизведения локального видео с разрешением Full HD.

Ноутбуки HONOR MagicBook 14 и HONOR MagicBook X 16 Pro поддерживают технологию HONOR Share, которая обеспечивает быструю беспроводную передачу файлов между различными устройствами HONOR, такими как ноутбуки, смартфоны и планшеты. С помощью функции «Мультиэкран» пользователь может открывать до трех окон мобильных приложений на экране ноутбука и управлять ими для более эффективной и продуктивной работы с устройствами экосистемы HONOR. Кроме того, покупателям ноутбуков HONOR MagicBook модельного ряда 2023 года доступна новая утилита HONOR Device Clone, которая позволяет быстро и безопасно переносить файлы со старых ноутбуков любых производителей.

В магазинах электроники и на маркетплейсах, таких как М.Видео, Эльдорадо, DNS, Мегафон, Ситилинк и других, уже можно приобрести ноутбуки HONOR MagicBook 14 и HONOR MagicBook X 16 Pro. Специальное предложение действует с 1 августа по 4 сентября. По цене 89 990 рублей можно приобрести HONOR MagicBook X 16 Pro с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем 512 ГБ, а после окончания промо-периода его стоимость составит 99 990 руб. HONOR MagicBook 14 с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем емкостью 1 ТБ доступен по цене 109 990 рублей, а после промо-периода его стоимость составит 119 990 руб.




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор ноутбука HONOR MagicBook X 14 2023. Обновленный HONOR MagicBook X 14 2023 года получил более производительный процессор, вдвое больший объем оперативной памяти, возможность установки дополнительного твердотельного накопителя и чуть более емкий аккумулятор. "Обзор HONOR MagicBook X 14 2023: недорогой ноутбук для работы".

Читайте также:

  • Официальный старт продаж смартфонов Ininix NOTE 30 и NOTE 30i
  • Запуск серии realme 11 Pro в России состоится 13 июля
  • Ноутбуки HONOR MagicBook X 14 и X 16 2023 появились в России
  • Флагманский realme GT3 выходит на российский рынок
  • Флагманский realme GT3 выходит на российский рынок

    • предыдущая новость
    Старт продаж детских умных часов HONOR CHOICE Kids Watch в России

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Обзор realme GT3: смартфон, который удивляет Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Обзор смартфонов vivo V27 и vivo V27e: единство противоположностей
    Лучшая видеокарта для игр Лучший процессор для игр Обзор смартфона realme GT3 Лучший процессорный кулер Обзор смартфонов vivo V27 и vivo V27e
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    1 августа, 2023

    Старт продаж HONOR MagicBook 14 и HONOR MagicBook X 16 Pro в России

    29 июля, 2023

    Старт продаж детских умных часов HONOR CHOICE Kids Watch в России

    27 июля, 2023

    При поддержке realme завершился первый Half Triathlon во Владивостоке

    20 июля, 2023

    Представлены Anker soundcore Sleep A10: беспроводные наушники для сна

    Вы потеряли смартфон? В Samsung рассказали, как его найти

    Ноутбуки HONOR MagicBook X 14 и X 16 2023 появились в России

    8 июня, 2023

    Анонс Cooler Master MA824 Stealth: революция в области воздушного охлаждения

    Флагманский realme GT3 выходит на российский рынок

    11 мая, 2023

    Большая презентация Huawei: флагманы, складной смартфон, часы, наушники и планшет

    10 мая, 2023

    Анонс Realme 11 Pro и 11 Pro+: AMOLED, 120 Гц, Dimensity 7050 и камера 200 МП

    AMD хвастается сравнением старых видеокарт AMD и Nvidia

    9 мая, 2023

    MediaTek представили Dimensity 8050, работающий на частоте до 3 ГГц

    NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti - 8 Гбайт в мае и 16 Гбайт в июле

    8 мая, 2023

    Intel объявляет об увольнениях после выплаты $1,5 млрд дивидендов в первом квартале

    Samsung рассказывает о 3-нм производстве

    Раскрыта производительность "китайских" видеокарт Nvidia A800

    6 мая, 2023

    Поставщик Apple намекает на отказ iPhone 15 Pro от твердотельных кнопок

    Чипы AMD Z1 в Asus ROG Ally потребляют всего 9 Вт

    5 мая, 2023

    ASRock готовит три видеокарты Radeon RX 7600 8GB

    Radeon RX 5600 XT модифицировали 12 ГБ видеопамяти

    ССЫЛКИ