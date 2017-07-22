В продажу поступили ноутбуки HONOR MagicBook 14 и HONOR MagicBook X 16 Pro с процессорами Intel® CoreTM 13-го поколения. Их можно приобрести в магазинах электроники и на маркетплейсах, включая М.Видео, Эльдорадо, DNS, Ситилинк, МегаФон и другие. HONOR MagicBook 14 2023 - компактный и легкий ноутбук, выполненный в прочном корпусе из авиационного алюминия. Он весит всего 1,52 кг и имеет толщину 15,9 мм, что делает его удобным для работы в удаленном режиме.
У ноутбука HONOR MagicBook 14 2023 есть LTPS-экран HONOR FullView с диагональю 14,2 дюйма и ультратонкими боковыми рамками 2,34 мм. Благодаря этому экрану полезная площадь составляет 91,5%. Соотношение сторон 3:2 позволяет видеть больше контента без необходимости скроллинга, что способствует более продуктивной работе и уменьшает отвлекающие факторы.
С разрешением 2520×1680 пикселей и 100% sRGB, экран HONOR MagicBook 14 2023 обеспечивает детализированное изображение с точной цветопередачей. Он также поддерживает адаптивную динамическую частоту обновления до 120 Гц и имеет максимальную яркость до 460 нит, что позволяет наслаждаться плавными анимациями и комфортно работать в любом освещении.
Мощный процессор Intel® CoreTM i5-13500H 13-го поколения состоит из 4 производительных ядер, которые могут повысить тактовую частоту до 4,7 ГГц для ресурсоемких задач, и 8 энергоэффективных ядер, предназначенных для повседневных задач. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 16 ГБ, а емкость накопителя для хранения данных - 1 ТБ. В зависимости от потребностей пользователей, они могут выбирать между режимами «Сбалансированный» и «Производительный» с TPD до 50 Вт.
HONOR MagicBook X 16 Pro 2023 - это ноутбук, который имеет элегантный и легкий корпус из высокопрочного алюминиевого сплава толщиной 17,9 мм и весом всего 1,75 кг. Он привлекает внимание удобным экраном 16:10, полноразмерной клавиатурой с цифровым блоком и возможностью расширения памяти путем установки второго SSD-накопителя.
Благодаря батарее 75 Вт⋅ч, ноутбук HONOR MagicBook X 16 Pro 2023 поддерживает до 18 часов воспроизведения локального видео с разрешением Full HD от одного заряда. Технология OS Turbo 2.0 оптимизирует работу аппаратного и программного обеспечения, что позволяет увеличить время автономной работы без ущерба для производительности. Комплект поставки включает универсальный адаптер быстрой зарядки мощностью 65 Вт.
16-дюймовый антибликовый IPS-экран с тонкими боковыми рамками 4,5 мм обеспечивает до 89% полезной площади. Для работы и развлечений гарантируется качественное изображение благодаря разрешению 1920×1200 пикселей, широкому цветовому охвату sRGB 100% и максимальной яркости 300 нит.
Процессор Intel® CoreTM i5-13500H 13-го поколения использует 4 высокопроизводительных ядра с частотой до 4,7 ГГц и 8 энергоэффективных ядер для повседневной работы. Ноутбук работает невероятно быстро даже с самыми требовательными задачами. Объем оперативной памяти составляет 16 ГБ стандарта LPDDR4, а для хранения данных предусмотрен скоростной SSD емкостью 512 ГБ и второй слот для самостоятельной установки накопителя до 1 ТБ.
HONOR MagicBook X 16 Pro 2023 предлагает переключение между «Сбалансированным» и «Производительный» режимом, который увеличивает мощность процессора для максимальной эффективности при играх и ресурсоемких задачах. Даже при продолжительной нагрузке, мощная система охлаждения с двойными медными трубками и большим вентилятором 100×91 мм быстро и эффективно отводит тепло.
Компактный универсальный адаптер мощностью 65 Вт позволяет быстро заряжать HONOR MagicBook X 16 Pro 2023 в течение дня. Аккумулятор емкостью 60 Вт·ч обеспечивает до 11 часов воспроизведения локального видео с разрешением Full HD.
Ноутбуки HONOR MagicBook 14 и HONOR MagicBook X 16 Pro поддерживают технологию HONOR Share, которая обеспечивает быструю беспроводную передачу файлов между различными устройствами HONOR, такими как ноутбуки, смартфоны и планшеты. С помощью функции «Мультиэкран» пользователь может открывать до трех окон мобильных приложений на экране ноутбука и управлять ими для более эффективной и продуктивной работы с устройствами экосистемы HONOR. Кроме того, покупателям ноутбуков HONOR MagicBook модельного ряда 2023 года доступна новая утилита HONOR Device Clone, которая позволяет быстро и безопасно переносить файлы со старых ноутбуков любых производителей.
В магазинах электроники и на маркетплейсах, таких как М.Видео, Эльдорадо, DNS, Мегафон, Ситилинк и других, уже можно приобрести ноутбуки HONOR MagicBook 14 и HONOR MagicBook X 16 Pro. Специальное предложение действует с 1 августа по 4 сентября. По цене 89 990 рублей можно приобрести HONOR MagicBook X 16 Pro с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем 512 ГБ, а после окончания промо-периода его стоимость составит 99 990 руб. HONOR MagicBook 14 с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем емкостью 1 ТБ доступен по цене 109 990 рублей, а после промо-периода его стоимость составит 119 990 руб.