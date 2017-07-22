«IT Школа Samsung» выступила в качестве партнера прошедшей в июле 2023 года Летней школы по программной инженерии Факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ.
В Летней школе по программной инженерии, которая проходила в первой половине июля в кампусе НИУ ВШЭ в Москве, принимали участие ученики 8-11 классов. Отбор проходил по результатам выполненных заданий, а в программу Летней школы вошли лекции и семинары как по программной инженерии, так и специализированным темам в соответствии с образовательным треком.
По итогам Летней школы участники трека от «IT Школы Samsung» получили практические знания разработки мобильных игр на языке программирования Java с использованием фреймворка LibGDX. 16 школьников создали мобильные игры для платформы Android в жанрах «кликер», «шутер» и «аркада». Партнерами Летней школы также стали компания 1С и сообщество авторов игр «Индикатор».
Образовательный курс «IT Школы Samsung» рассчитан на один учебный год. Занятия проводятся в формате дополнительного образования на бесплатной основе. Сертификат выпускника «IT Школы Samsung» и диплом победителя федеральном конкурсе мобильных приложений «IT Школа выбирает сильнейших!» дает учащимся дополнительные баллы при поступлении в вузы России.
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