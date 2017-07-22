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Летняя школа ВШЭ прошла при поддержке «IT Школы Samsung»

04 августа 2023, 21:07




«IT Школа Samsung» выступила в качестве партнера прошедшей в июле 2023 года Летней школы по программной инженерии Факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ.

В Летней школе по программной инженерии, которая проходила в первой половине июля в кампусе НИУ ВШЭ в Москве, принимали участие ученики 8-11 классов. Отбор проходил по результатам выполненных заданий, а в программу Летней школы вошли лекции и семинары как по программной инженерии, так и специализированным темам в соответствии с образовательным треком.

Летняя школа ВШЭ прошла при поддержке «IT Школы Samsung»


По итогам Летней школы участники трека от «IT Школы Samsung» получили практические знания разработки мобильных игр на языке программирования Java с использованием фреймворка LibGDX. 16 школьников создали мобильные игры для платформы Android в жанрах «кликер», «шутер» и «аркада». Партнерами Летней школы также стали компания 1С и сообщество авторов игр «Индикатор».

Образовательный курс «IT Школы Samsung» рассчитан на один учебный год. Занятия проводятся в формате дополнительного образования на бесплатной основе. Сертификат выпускника «IT Школы Samsung» и диплом победителя федеральном конкурсе мобильных приложений «IT Школа выбирает сильнейших!» дает учащимся дополнительные баллы при поступлении в вузы России.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона realme GT3. HUAWEI Mate X3 оказался удивительно компактным и элегантным гаджетом, заставившим нас совершенно по-новому взглянуть на складные смартфоны. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор realme GT3: смартфон, который удивляет".

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