Компании realme исполняется пять лет. В честь этого основатель и CEO realme Скай Ли опубликовал открытое письмо, в котором подвел некоторые итоги деятельности компании и объявил о планах на будущее.
Компания realme дебютировала на высококонкурентном рынке смартфонов всего пять лет назад. Но уже через два года с момента своего основания она четыре квартала подряд была признана самым быстрорастущим брендом смартфонов в мире по данным Counterpoint и заняла 7-е место на мировом рынке смартфонов. А в третьем квартале 2020 года объем продаж realme вырос до 50 миллионов долларов США - так быстро этого не смог добиться ни один производитель.
Успех realme можно объяснить непоколебимой приверженностью философии бренда Dare to Leap, «Меняй стандарты». Бренд не боится экспериментировать, при этом точно понимает потребности пользователей, быстро адаптируются к изменениям рынка и постоянно выпускает продукты с высочайшей производительностью и креативным дизайном. В ближайшие же пять лет realme рассчитывать войти в пятерку крупнейших производителей смартфонов.
В рамках празднования юбилея в этом месяце компания запустит по всему миру новые продукты. Пройдет их презентация и в России, о чем будет отдельо объявлено. В ближайшее время realme Россия запустит специальную страничку на своем официальном сайте, где можно будет почитать истории российских фанатов realme, посмотреть короткометражки от оскароносных голливудских режиссеров, снятые по мотивам реальных историй фанатов бренда, подать заявку на участие в первых спортивных играх реалфанов «Движение вверх», а также принять участие в конкурсе и выиграть уникальный лимитированный и нестандартный мерч с маскотом бренда, котом реалмяу.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона realme GT3. HUAWEI Mate X3 оказался удивительно компактным и элегантным гаджетом, заставившим нас совершенно по-новому взглянуть на складные смартфоны. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор realme GT3: смартфон, который удивляет".