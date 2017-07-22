РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

realme празднует пятилетие: достижения и планы компании на будущее

07 августа 2023, 17:18




Компании realme исполняется пять лет. В честь этого основатель и CEO realme Скай Ли опубликовал открытое письмо, в котором подвел некоторые итоги деятельности компании и объявил о планах на будущее.

realme празднует пятилетие


Компания realme дебютировала на высококонкурентном рынке смартфонов всего пять лет назад. Но уже через два года с момента своего основания она четыре квартала подряд была признана самым быстрорастущим брендом смартфонов в мире по данным Counterpoint и заняла 7-е место на мировом рынке смартфонов. А в третьем квартале 2020 года объем продаж realme вырос до 50 миллионов долларов США - так быстро этого не смог добиться ни один производитель.

Успех realme можно объяснить непоколебимой приверженностью философии бренда Dare to Leap, «Меняй стандарты». Бренд не боится экспериментировать, при этом точно понимает потребности пользователей, быстро адаптируются к изменениям рынка и постоянно выпускает продукты с высочайшей производительностью и креативным дизайном. В ближайшие же пять лет realme рассчитывать войти в пятерку крупнейших производителей смартфонов.

В рамках празднования юбилея в этом месяце компания запустит по всему миру новые продукты. Пройдет их презентация и в России, о чем будет отдельо объявлено. В ближайшее время realme Россия запустит специальную страничку на своем официальном сайте, где можно будет почитать истории российских фанатов realme, посмотреть короткометражки от оскароносных голливудских режиссеров, снятые по мотивам реальных историй фанатов бренда, подать заявку на участие в первых спортивных играх реалфанов «Движение вверх», а также принять участие в конкурсе и выиграть уникальный лимитированный и нестандартный мерч с маскотом бренда, котом реалмяу.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона realme GT3. HUAWEI Mate X3 оказался удивительно компактным и элегантным гаджетом, заставившим нас совершенно по-новому взглянуть на складные смартфоны. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор realme GT3: смартфон, который удивляет".

Читайте также:

  • Летняя школа ВШЭ прошла при поддержке «IT Школы Samsung»
  • При поддержке realme завершился первый Half Triathlon во Владивостоке/B>
  • Школа IT: финал выявил сильнейших в разработке мобильных приложений
  • realme станет партнером open-air фестиваля VK Fest 2023
  • Переходим на зеленый: какую технику для сада предпочитают россияне в 2023 году

    • предыдущая новость
    Летняя школа ВШЭ прошла при поддержке «IT Школы Samsung»

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор HUAWEI MateBook D 14 2023: практичный ультрабук для работы и учебы Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Обзор realme GT3: смартфон, который удивляет Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка
    Обзор ультрабука HUAWEI MateBook D 14 2023 Лучшая видеокарта для игр Лучший процессор для игр Обзор смартфона realme GT3 Лучший процессорный кулер
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    7 августа, 2023

    realme празднует пятилетие: достижения и планы компании на будущее

    4 августа, 2023

    Летняя школа ВШЭ прошла при поддержке «IT Школы Samsung»

    1 августа, 2023

    Старт продаж HONOR MagicBook 14 и HONOR MagicBook X 16 Pro в России

    29 июля, 2023

    Старт продаж детских умных часов HONOR CHOICE Kids Watch в России

    27 июля, 2023

    При поддержке realme завершился первый Half Triathlon во Владивостоке

    Ноутбуки HONOR MagicBook X 14 и X 16 2023 появились в России

    8 июня, 2023

    Анонс Cooler Master MA824 Stealth: революция в области воздушного охлаждения

    Флагманский realme GT3 выходит на российский рынок

    11 мая, 2023

    Большая презентация Huawei: флагманы, складной смартфон, часы, наушники и планшет

    10 мая, 2023

    Анонс Realme 11 Pro и 11 Pro+: AMOLED, 120 Гц, Dimensity 7050 и камера 200 МП

    AMD хвастается сравнением старых видеокарт AMD и Nvidia

    9 мая, 2023

    MediaTek представили Dimensity 8050, работающий на частоте до 3 ГГц

    NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti - 8 Гбайт в мае и 16 Гбайт в июле

    8 мая, 2023

    Intel объявляет об увольнениях после выплаты $1,5 млрд дивидендов в первом квартале

    Samsung рассказывает о 3-нм производстве

    Раскрыта производительность "китайских" видеокарт Nvidia A800

    6 мая, 2023

    Поставщик Apple намекает на отказ iPhone 15 Pro от твердотельных кнопок

    Чипы AMD Z1 в Asus ROG Ally потребляют всего 9 Вт

    5 мая, 2023

    ASRock готовит три видеокарты Radeon RX 7600 8GB

    Radeon RX 5600 XT модифицировали 12 ГБ видеопамяти

    ССЫЛКИ