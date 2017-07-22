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Производитель проекторов XGIMI начинает активную работу в России

08 августа 2023, 13:05




Продукция XGIMI продается в США, Японии и Европе, и сейчас эта международная компания по разработке и производству портативных проекторов объявила о начале активной работы на российском рынке.

Производитель проекторов XGIMI начинает активную работу в России


Продукция компании включает в себя 5 линеек современных портативных проекторов, отмеченных отраслевыми премиями в области промышленного дизайна. На российском рынке уже доступны модели MoGo Pro+, Halo и Halo+, Elfin, Aura, Horizon и Horizon Pro. Осенью будут представлены очередные новинки XGIMI -- MoGo 2 и MoGo 2 Pro.

XGIMI активно инвестирует средства в разработку и развитие новых технологий и продуктов. Компания проводит исследования и внедряет перспективные оптические технологии в свои устройства, способствуя подъему отрасли. За прошедший год XGIMI вложила в исследования и разработки более ^47 млн, что на 43,49% больше, чем за прошлый отчетный период, а в 2021 году доля расходов на исследования и разработки в выручке увеличилась с 6,51% до 8,93%.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о лучших мониторах для игр. Выбрать лучший монитор непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный монитор, для других - самый широкоформатный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший монитор в любой ценовой категории - от доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

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