Продукция XGIMI продается в США, Японии и Европе, и сейчас эта международная компания по разработке и производству портативных проекторов объявила о начале активной работы на российском рынке.
Продукция компании включает в себя 5 линеек современных портативных проекторов, отмеченных отраслевыми премиями в области промышленного дизайна. На российском рынке уже доступны модели MoGo Pro+, Halo и Halo+, Elfin, Aura, Horizon и Horizon Pro. Осенью будут представлены очередные новинки XGIMI -- MoGo 2 и MoGo 2 Pro.
XGIMI активно инвестирует средства в разработку и развитие новых технологий и продуктов. Компания проводит исследования и внедряет перспективные оптические технологии в свои устройства, способствуя подъему отрасли. За прошедший год XGIMI вложила в исследования и разработки более ^47 млн, что на 43,49% больше, чем за прошлый отчетный период, а в 2021 году доля расходов на исследования и разработки в выручке увеличилась с 6,51% до 8,93%.
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