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Уникальный смартфон realme C53 появится в России 15 августа

08 августа 2023, 13:18




В преддверии пятой годовщины своего основания компания realme объявляет о скором появлении на российском рынке нового смартфона C53 с выдающейся для своей цены быстрой зарядкой, огромным объемом памяти и сверхтонким корпусом.

Уникальный смартфон realme C53 появится в России 15 августа


Подробные характеристики realme C53 пока не раскрываются, но уже сейчас известно, что он станет первым в своей категории смартфоном с быстрой зарядкой SUPERVOOC мощностью 33 Вт с технологией высоковольтной и низкотоковой зарядки.

Ко всему прочему, сообщается, что смартфон оснастят 128 Гбайт встроенной памяти, а 6 Гбайт его оперативки можно будет увеличить еще на 6 Гбайт за счет технология динамического расширения ОЗУ DRE. Наверняка понравится пользователям и тонкий 7,49-мм корпус модели в сочетании с премиальным дизайном его задней панели - стильная текстура в виде золотых линий и «светящийся» эффект делают внешний вид гаджета по-настоящему чемпионским.

Realme C53 дебютирует в России уже 15 августа. Подробные технические характеристики и цена устройства будут объявлены позднее.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона realme GT3. HUAWEI Mate X3 оказался удивительно компактным и элегантным гаджетом, заставившим нас совершенно по-новому взглянуть на складные смартфоны. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор realme GT3: смартфон, который удивляет".

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