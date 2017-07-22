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Недорогие TWS-наушники HONOR CHOICE Earbuds X5 появились в России

15 августа 2023, 14:06




На российском рынке начались продажи новых недорогих TWS-наушников HONOR CHOICE Earbuds X5. Они уже доступны в магазинах электроники и на таких маркетплейсах, как М.Видео, Эльдорадо, DNS, OZON, Ситилинк, МТС и МегаФон.

HONOR CHOICE Earbuds X5 появились в России


HONOR CHOICE Earbuds X5 -- удобные TWS-наушники, отлично подходящие для комфортного использования в течение длительного времени. Они поддерживает активное шумоподавление и долго работает без подзарядки, а за качественное звучание модели отвечают драйверы диаметром 10 мм с подвижной катушкой.

Используемая в наушниках технология активного шумоподавления позволяет избавиться от окружающего шума громкостью до 30 дБ и обеспечить чистоту звучания. Дополнительные микрофоны позволяют отделить речь от фонового шума и обеспечить наилучшие впечатления от разговоров. При этом качественный драйвер диаметром 10 мм, который обеспечивает отличный звук, а аккумулятора гаджета вместе с комплектным чехлом хватает до 35 часов их работы.

До 11 сентября HONOR CHOICE Earbuds X5 можно будет купить по сниженной цене 2190 рублей, после чего их стоимость вырастет до 2990 рублей.

Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор GMNG HS-L990G. Она оказалась удачной гарнитурой с очень достойным качеством звука, шикарными басами, богатым набором вариантов подключения и хорошей эргономикой. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор GMNG HS-L990G: универсальная гарнитура за разумные деньги".

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