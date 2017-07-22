На российском рынке начались продажи нового недорогого смартфона realme C53 с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт, 128 Гбайт встроенной памяти и тонким 7,49-мм корпусом по цене всего от 13 999 рублей.
Смартфон появился в честь пятилетней годовщины realme в России. Он первым в своем ценовом сегменте получил быструю зарядку мощностью 33 Вт, до 12 Гбайт динамической оперативной памяти и накопитель емкостью до 128 Гбайт, а также самый тонкий в сегменте и в серии realme C корпус толщиной 7,49 мм.
Ко всему прочему, гаджет оснастили мощной основной камерой с 50-Мп разрешением, фронталкой на 8 Мп и большим 6,74-дюймовым дисплеем с повышенной частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 450 нит. Рядом с вырезом расположена мини-капсула, уже знакомая по смартфону realme C55, предоставляющая информацию о состоянии аккумулятора, объеме переданных данных и числе пройденных. За производительность устройства отвечает чипсет T612.
realme С53 уже можно приобрести в России в магазинах-партнерах по цене от 13 999 рублей за конфигурацию с 6 + 128 Гбайт в цветах Чемпионское золото или Глубокий черный. Кроме того пользователи, купившие и активировавшие смартфон до 10 сентября 2023 года, смогут получить дополнительный год гарантии.
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