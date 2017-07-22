В магазинах электроники и на маркетплейсах, в том числе в DNS, OZON, Ситилинк, МТС, МегаФон, М.Видео и Эльдорадо появился новый планшет HONOR Pad X9 в стильном металлическом корпусе толщиной всего 6,9 мм.
Новинка привлекает внимание большим 11,5-дюймовым экраном HONOR FullView c разрешением 2000x1200 пикселей, частотой обновления 120 Гц и 100% охватом цветового пространства sRGB, а также мощной аудиосистемой из 6 динамиков, расположенных по трем сторонам.
Планшет построен на чипсете Qualcomm Snapdragon 685 4G и использует технологию HONOR Turbo Engines, оптимизирующую работу процессора для слаженного функционирования аппаратного и программного обеспечения. Он оснащается 4 Гбайт оперативной и 128 Гбайт встроенной памяти, а аккумулятор устройства имеет емкость 7250 мАч. Его хватает до 13 часов воспроизведения потокового видео или до 12 часов музыки. Работает гаджет под управлением MagicOS 7.1 на базе Android 13.
До 11 сентября HONOR Pad X9 можно будет купить в России по сниженной цене 22 999 рублей. Позже стоимость планшета увеличится до 24 999 руб.
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