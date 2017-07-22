vivo и «Вокруг света» запускают масштабный конкурс портретной мобильной фотографии
05 сентября 2023, 07:53
Компания vivo и одно из старейших научно-познавательных изданий «Вокруг света» объявляют о запуске совместного конкурса портретных фотографии «Больше чем портрет», который пройдет с 1 по 30 сентября 2023 года.
Работы принимаются в следующих номинациях: «Креативно!», «Портрет с хвостиком», «На лице написано», «Цвет настроения». Лидеры в каждой номинации получат смартфон vivo V27 с уникальной Аура системой для портретов. Занявшим второе и третье места достанутся популярные смартфоны vivo V27e и vivo Y36. Кроме того, в поощрительной номинации каждую неделю организаторы будут выбирать лучшие фотографии, сделанные на смартфоны vivo, и награждать их авторов комплектом фирменного мерча.
В жюри войдут главный редактор портала «Вокруг Света» Татьяна Меньщикова, а также профессиональные фотографы. Георгий Кардава, известный фотограф-портретист, снимающий для многих глянцевых изданий, в портфолио - фото Роберта де Ниро и Венсана Касселя. Артём Саватеев -- автор портретов известных персон и сотни рекламных проектов. Фокусируется на документальной, портретной фотографии и рекламе. Дмитрий Чурсин -- обучил фотографии более 3000 человек, проводил мастер-классы в России, СНГ и Европе. Михаил Рыжов -- звёздный фотограф с более чем 14-летним стажем, работал с российскими и зарубежными селебрити, включая Люка Бессона и Харрисона Форда. София Светлая -- фотограф артистов и блогеров, в портфолио -- фото Ани Лорак, Саши Митрошиной, Ирины Хакамады и других.
Проект призван продемонстрировать лидирующую позицию компании в разработке технологий портретной мобильной фотографии, а его цель -- побудить больше людей получать удовольствие от мобильной съёмки и запечатлевать яркие портреты из повседневной жизни на камеру смартфона.
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