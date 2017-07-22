Компания HUAWEI представила новое поколение флагманских умных часов серии WATCH GT с обновленным дизайном и инновационными функциями мониторинга показателей здоровья и физической формы.
HUAWEI WATCH GT 4 выпускаются в двух версия. Первая из них имеет размер 46 мм и предлагает строгий восьмиугольный дизайн, а 41-мм часы отличаются более изящной и элегантной формой, напоминая ювелирное украшение. При этом 46-мм вариацию часов можно приобрести в варианте с коричневым кожаным ремешком, зеленым плетеным ремешком, черным каучуковым ремешком и стальным ремешком, который вместе с корпусом создает цельную конструкцию. Модель 41 мм представлена в вариантах с двухцветным ремешком, утонченным металлическим ремешком с миланским плетением и белым кожаным ремешком.
В HUAWEI WATCH GT 4 теперь доступны три инновационные функции мониторинга здоровья -- анализ аритмии на основе фотоплетизмограммы (ФПГ), обновленная система контроля менструального цикла 3.0 и функция контроля дыхания во время сна. Обновленная технология TruSeen 5.5+ позволяет добиться на 30% более точных результатов измерений показателей здоровья сердечно-сосудистой системы даже в движении, а технология TruSleep 3.0 сможет предоставить вам актуальные рекомендации по улучшению качества ночного отдыха.
HUAWEI WATCH GT 4 поддерживают новую версию колец активности, новое приложение «Будь в форме», а также обновленную функцию отслеживания местоположения на основе глобальной навигационной спутниковой системы. Они стали первыми смарт-часами компании с поддержкой нового приложения для контроля калорий «Будь в форме», предоставляющего данные о состоянии здоровья в режиме реального времени, позволяя пользователям контролировать потребление калорий.
HUAWEI WATCH GT 4 46 мм и 41 мм появятся на европейском рынке по цене от 249 евро (около 25 647 рублей). А вместе с ними появятся и первые золотые умные часы бренда HUAWEI WATCH Ultimate Золотая версия. Их можно будет купить от 2999 евро (около 308 897 рублей).