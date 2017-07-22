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HUAWEI представила флагманские смарт-часы WATCH GT 4

14 сентября 2023, 18:28



Компания HUAWEI представила новое поколение флагманских умных часов серии WATCH GT с обновленным дизайном и инновационными функциями мониторинга показателей здоровья и физической формы.

HUAWEI WATCH GT 4 выпускаются в двух версия. Первая из них имеет размер 46 мм и предлагает строгий восьмиугольный дизайн, а 41-мм часы отличаются более изящной и элегантной формой, напоминая ювелирное украшение. При этом 46-мм вариацию часов можно приобрести в варианте с коричневым кожаным ремешком, зеленым плетеным ремешком, черным каучуковым ремешком и стальным ремешком, который вместе с корпусом создает цельную конструкцию. Модель 41 мм представлена в вариантах с двухцветным ремешком, утонченным металлическим ремешком с миланским плетением и белым кожаным ремешком.

HUAWEI представила флагманские смарт-часы WATCH GT 4


В HUAWEI WATCH GT 4 теперь доступны три инновационные функции мониторинга здоровья -- анализ аритмии на основе фотоплетизмограммы (ФПГ), обновленная система контроля менструального цикла 3.0 и функция контроля дыхания во время сна. Обновленная технология TruSeen 5.5+ позволяет добиться на 30% более точных результатов измерений показателей здоровья сердечно-сосудистой системы даже в движении, а технология TruSleep 3.0 сможет предоставить вам актуальные рекомендации по улучшению качества ночного отдыха.

HUAWEI WATCH GT 4 поддерживают новую версию колец активности, новое приложение «Будь в форме», а также обновленную функцию отслеживания местоположения на основе глобальной навигационной спутниковой системы. Они стали первыми смарт-часами компании с поддержкой нового приложения для контроля калорий «Будь в форме», предоставляющего данные о состоянии здоровья в режиме реального времени, позволяя пользователям контролировать потребление калорий.

HUAWEI WATCH GT 4 46 мм и 41 мм появятся на европейском рынке по цене от 249 евро (около 25 647 рублей). А вместе с ними появятся и первые золотые умные часы бренда HUAWEI WATCH Ultimate Золотая версия. Их можно будет купить от 2999 евро (около 308 897 рублей).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор детских умных часов HONOR Choice Kids Watch 4G. HONOR Choice Kids Watch 4G разработаны для обеспечении безопасности ребенка. И в этом они особенно хороши. Вы всегда сможете оставаться с ним на связи и будете знать, где он находится, а функция SOS поможет чаду предупредить родителей об опасной ситуации. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор детских умных часов HONOR Choice Kids Watch 4G: все под контролем".

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