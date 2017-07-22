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Смартфон realme C51 появился на российском рынке

19 сентября 2023, 17:09



На российском рынке начались продажи нового недорогого смартфона realme C51 с хорошей 50-Мп камерой и быстрой зарядкой SUPERVOOC мощностью 33 Вт.

Смартфон realme C51 появился на российском рынке


realme С51 получил большой 6,74-дюймовый дисплей с частотой обновления 90 Гц и высокой пиковой яркостью 560 нит. Как и в двух предыдущих моделях линейки, в его верхней части находится «‎Мини-капсула»»‎, которая интерактивно разворачивается вокруг выреза камеры. С ее помощью пользователи могут отслеживать уведомления о состоянии аккумулятора, объеме использованных данных и статистике пройденных за день шагов.

Гаджет оснащается основной 50-Мп камерой и фронталкой на 5 Мп. Он предлагает 4 Гбайт оперативки, при желании расширяемой еще на 4 Гбайт за счет встроенной памяти, и внутренним хранилищем объемом до 128 Гбайт. Поддерживает он и карты памяти microSD емкостью до 2 Тбайт.

За автономность смартфона отвечает аккумулятор на 5000 мАч, которого хватает до 37 часов разговоров, до -- 20,3 часа общения в мессенджерах или до 81 часа музыки. А благодаря самой быстрой в сегменте зарядке SUPERVOOC мощностью 33 Вт он способен всего за 28 минут зарядиться до 50%.

realme C51 в зеленом и черном цветах в конфигурации с 4+128 Гбайт памяти можно купить по цене от 13 999 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона realme GT3. HUAWEI Mate X3 оказался удивительно компактным и элегантным гаджетом, заставившим нас совершенно по-новому взглянуть на складные смартфоны. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор realme GT3: смартфон, который удивляет".

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