На российском рынке начались продажи нового недорогого смартфона realme C51 с хорошей 50-Мп камерой и быстрой зарядкой SUPERVOOC мощностью 33 Вт.
realme С51 получил большой 6,74-дюймовый дисплей с частотой обновления 90 Гц и высокой пиковой яркостью 560 нит. Как и в двух предыдущих моделях линейки, в его верхней части находится «Мини-капсула»», которая интерактивно разворачивается вокруг выреза камеры. С ее помощью пользователи могут отслеживать уведомления о состоянии аккумулятора, объеме использованных данных и статистике пройденных за день шагов.
Гаджет оснащается основной 50-Мп камерой и фронталкой на 5 Мп. Он предлагает 4 Гбайт оперативки, при желании расширяемой еще на 4 Гбайт за счет встроенной памяти, и внутренним хранилищем объемом до 128 Гбайт. Поддерживает он и карты памяти microSD емкостью до 2 Тбайт.
За автономность смартфона отвечает аккумулятор на 5000 мАч, которого хватает до 37 часов разговоров, до -- 20,3 часа общения в мессенджерах или до 81 часа музыки. А благодаря самой быстрой в сегменте зарядке SUPERVOOC мощностью 33 Вт он способен всего за 28 минут зарядиться до 50%.
realme C51 в зеленом и черном цветах в конфигурации с 4+128 Гбайт памяти можно купить по цене от 13 999 рублей.
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