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Новые смартфон и TWS-наушники realme появятся в России 10 октября

02 октября 2023, 16:46



10 октября в России дебютируют сразу три интересных гаджета realme - смартфон realme 11 и беспроводные наушники realme Buds Air 5 и Buds T300.

Новые смартфон и TWS-наушники realme появятся в России 10 октября


Главным апгрейдом realme 11 стала 108-Мп камера ProLight с лучшим в своем сегменте 3-кратным внутрисенсорным зумом, точно таким же, как в старших моделей серии -- realme 11 Pro и 11 Pro+. Новый смартфон получил быстрое зарядное устройство SUPERVOOC мощностью 67 Вт и емкий аккумулятор на 5000 мАч, а за его производительность отвечает чипсет MediaTek Helio G99.

Новые смартфон и TWS-наушники realme появятся в России 10 октября


Что до свежих TWS-наушников компании, то realme Buds Air 5 отличаются активным шумоподавлением до 50 дБ, в то время как realme Buds T300 предлагают пользователям максимально насыщенные и глубокие басы благодаря титановому динамическому бас-драйверу 12,4 мм с увеличенной на 24% площадью вибрации.

Новые смартфон и TWS-наушники realme появятся в России 10 октября


Все три новинки будут представлены на российском рынке 10 октября. Тогда же станут известны и другие характеристики гаджетов, а также появятся данные об их стоимости.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона realme GT3. HUAWEI Mate X3 оказался удивительно компактным и элегантным гаджетом, заставившим нас совершенно по-новому взглянуть на складные смартфоны. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор realme GT3: смартфон, который удивляет".

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