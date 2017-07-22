Новые смартфон и TWS-наушники realme появятся в России 10 октября
02 октября 2023, 16:46
10 октября в России дебютируют сразу три интересных гаджета realme - смартфон realme 11 и беспроводные наушники realme Buds Air 5 и Buds T300.
Главным апгрейдом realme 11 стала 108-Мп камера ProLight с лучшим в своем сегменте 3-кратным внутрисенсорным зумом, точно таким же, как в старших моделей серии -- realme 11 Pro и 11 Pro+. Новый смартфон получил быстрое зарядное устройство SUPERVOOC мощностью 67 Вт и емкий аккумулятор на 5000 мАч, а за его производительность отвечает чипсет MediaTek Helio G99.
Что до свежих TWS-наушников компании, то realme Buds Air 5 отличаются активным шумоподавлением до 50 дБ, в то время как realme Buds T300 предлагают пользователям максимально насыщенные и глубокие басы благодаря титановому динамическому бас-драйверу 12,4 мм с увеличенной на 24% площадью вибрации.
Все три новинки будут представлены на российском рынке 10 октября. Тогда же станут известны и другие характеристики гаджетов, а также появятся данные об их стоимости.
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