Лицом realme 11 станет телеведущий и комик Антон Шастун
06 октября 2023, 15:06
Впервые за 4 года деятельности в России компания привлечет амбассадора в рамках рекламной кампании новых продуктов. Лицом смартфона realme 11, запуск которого запланирован на 10 октября, станет российский телеведущий, блогер и комик Антон Шастун.
Этот выбор оказался вовсе неслучаен. Антон Шастун уже знал об устройствах realme, а характеристики нового смартфона realme 11, по словам блогера, полностью отвечают его запросам. Звезда шоу «Импровизаторы» разделяет дух бренда, обращенного к молодежи, стремящегося менять общепринятые стандарты, не боящегося принимать дерзкие решения и открытого новому.
Компания рассчитывает, что благодаря амбассадору сможет еще точнее донести до аудитории свои ценности: технологичность, прогрессивность, следование модным трендам. Одни из последних смартфонов -- realme 11 Pro и 11 Pro+ -- были выпущены летом 2023 года в коллаборации с бывшим дизайнером Gucci, Chanel и Bulgari Маттео Менотто. В рамках рекламной кампании устройства realme дерзнула поменять собственные стандарты: за неделю до запуска в крупных городах России появились широко обсуждаемые в социальных сетях загадочные биллборды, которые позже раскрыли ключевые характеристики серии realme 11 Pro.
Стратегическая цель realme на ближайшие годы -- стать маркой смартфонов №1 для молодых людей во всем мире. Для этого компания планирует глобально инвестировать $1,5 миллиарда в научно-технические разработки в областях фотографии, "железа" и дизайна. Следуя девизу «Меняй стандарты», российский офис продолжит выходить за рамки и достигать новых вершин в своей деятельности.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона realme GT3. Realme GT3 оснащается необычным RGB-индикатором с красочными эффектами, предлагает просто запредельную производительность и полностью заряжается всего за 10 минут. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор realme GT3: смартфон, который удивляет".