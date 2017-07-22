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Vivo подвели итоги конкурса мобильной фотографии

09 октября 2023, 14:21



Компания vivo подвела итоги Всероссийского конкурса мобильной портретной фотографии «Больше чем портрет». В нем приняли участие более 2 500 пользователей со всех уголков России, подавших более 6 500 работ.

Vivo подвели итоги конкурса мобильной фотографии


Большинству фотографов, участников проекта, удалось запечатлеть радость повседневной жизни с помощью мобильных портретов в разных стилях: от энергичных кадров, искренних улыбок и захватывающих пейзажей до таинственных ночных портретов. Результаты проекта подкрепляют основную идею конкурса -- смартфон является идеальным инструментом, который позволяет снимать удивительные портретные фотографии, передающие характер, эмоции героя и задумку автора.

Победителем номинации «Цвет настроения» оказался снимок, на котором запечатлен задумчивый ребенок, сидящий у воды и смотрящий на красочный закат. Небо переливается яркими цветами -- здесь и жёлтый, и оранжевый, и золотой -- и отражается на водной глади.

Звездой номинации «На лице написано» стал чёрно-белый снимок, на котором улыбающаяся женщина придерживает стоящего на подоконнике загородного дома ребёнка. Фотография отлично передаёт эмоции: любящий взгляд женщины и внимательный -- ребёнка. Он смотрит на кого-то, о ком зрителю предстоит только гадать: на стекле едва заметное отражение нескольких людей.

Победителем в номинации «Портрет с хвостиком» стал яркий фотоснимок французского бульдога, который стоит передними лапами на бревне в лесу. На снимке прекрасно всё: и поза фотомодели, и яркие краски леса, и пробивающееся через кроны деревьев солнце.

В номинации «КреативНО!» победил необычный снимок младенца. Фотомодель сладко спит, обнимая лучшего друга -- маленького мягкого медвежонка. На фото минимум деталей, а спокойные цвета концентрируют внимание зрителя на главном герое снимка.

Яркий креативный снимок с необычным питомцем был признан лучшим в «Специальной номинации для портретов, снятых на смартфоны vivo». Этот снимок напоминает нам о великолепии природы и невероятной связи между людьми и их домашними животными.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона realme GT3. Realme GT3 оснащается необычным RGB-индикатором с красочными эффектами, предлагает просто запредельную производительность и полностью заряжается всего за 10 минут. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор realme GT3: смартфон, который удивляет".

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