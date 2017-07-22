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Планшет HONOR Pad X9 LTE появился в России

10 октября 2023, 13:16



На российском рынке начались продажи нового планшета HONOR Pad X9 LTE. Он уже доступен по цене от 21 990 рублей в сетях М.Видео, Эльдорадо, DNS, OZON, Ситилинк, МТС, Билайн, МегаФон и других ритейлеров.

Планшет HONOR Pad X9 LTE появился в России


HONOR Pad X9 LTE оснащен 11,5-дюймовым экраном HONOR FullView с высоким
разрешением 2000x1200 пикселей, частотой обновления до 120 Гц, охватом 100% цветового пространства sRGB и возможностью отображения 1,07 млрд цветов. Его дополняют шесть динамиков - по два с трех сторон корпуса, а технология HONOR Histen автоматически определяет тип контента и оптимизирует звук.

HONOR Pad X9 LTE может работать как в беспроводных Wi-Fi сетях, так и сетях операторов сотовой связи. Он оснащается аккумулятором емкостью 7250 мАч, которого хватает до 13 часов потокового видео или до 12 часов музыки.

В период с 10 октября по 31 октября действует специальное предложение со скидкой 4000 рублей: приобрести планшет с 4 + 64 Гбайт памяти можно за 21 990 рублей, а версию с 4 + 128 Гбайт памяти за 23 990. В этот же период в сетях М.Видео и Эльдорадо покупатели могут выбрать эксклюзивный комплект HONOR Pad X9 LTE в версии 4 + 128 Гбайт с чехлом-клавиатурой по специальной цене 28 990 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор планшета HONOR Pad X9. Большой экран с превосходной цветопередачей и высокой частотой обновления, качественный звук и очень достойная автономность превратили HONOR Pad X9 в отличный мультимедийный планшет. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор HONOR Pad X9: отличный мультимедийный планшет занедорого".

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