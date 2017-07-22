Новые смартфон и TWS-наушники realme появились в России
11 октября 2023, 14:56
На российском рынке начались продажи сразу трех интересных гаджетов realme - смартфон realme 11 и беспроводные наушники realme Buds Air 5 и Buds T300.
Главным апгрейдом realme 11 стала 108-Мп камера ProLight с лучшим в своем сегменте 3-кратным внутрисенсорным зумом, точно таким же, как в старших моделей серии - realme 11 Pro и 11 Pro+. Новый смартфон получил быстрое зарядное устройство SUPERVOOC мощностью 67 Вт и емкий аккумулятор на 5000 мАч, а за его производительность отвечает чипсет MediaTek Helio G99.
Что до свежих TWS-наушников компании, то realme Buds Air 5 отличаются активным шумоподавлением до 50 дБ, в то время как realme Buds T300 предлагают пользователям максимально насыщенные и глубокие басы благодаря титановому динамическому бас-драйверу 12,4 мм с увеличенной на 24% площадью вибрации.
realme 11 доступен на российском рынке в черном и золотом цвете по цене от 22 999 рублей за версию с 8 Гбайт оперативной и 128 Гбайт встроенной памяти. А TWS-наушники realme Buds Air 5 и Buds T300 можно купить за 7 499 и 4 499 рублей соответственно.
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