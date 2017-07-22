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Новые смартфон и TWS-наушники realme появились в России

11 октября 2023, 14:56



На российском рынке начались продажи сразу трех интересных гаджетов realme - смартфон realme 11 и беспроводные наушники realme Buds Air 5 и Buds T300.

Новые смартфон и TWS-наушники realme появятся в России 10 октября


Главным апгрейдом realme 11 стала 108-Мп камера ProLight с лучшим в своем сегменте 3-кратным внутрисенсорным зумом, точно таким же, как в старших моделей серии - realme 11 Pro и 11 Pro+. Новый смартфон получил быстрое зарядное устройство SUPERVOOC мощностью 67 Вт и емкий аккумулятор на 5000 мАч, а за его производительность отвечает чипсет MediaTek Helio G99.

Новые смартфон и TWS-наушники realme появятся в России 10 октября


Что до свежих TWS-наушников компании, то realme Buds Air 5 отличаются активным шумоподавлением до 50 дБ, в то время как realme Buds T300 предлагают пользователям максимально насыщенные и глубокие басы благодаря титановому динамическому бас-драйверу 12,4 мм с увеличенной на 24% площадью вибрации.

Новые смартфон и TWS-наушники realme появятся в России 10 октября


realme 11 доступен на российском рынке в черном и золотом цвете по цене от 22 999 рублей за версию с 8 Гбайт оперативной и 128 Гбайт встроенной памяти. А TWS-наушники realme Buds Air 5 и Buds T300 можно купить за 7 499 и 4 499 рублей соответственно.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона realme GT3. Realme GT3 оснащается необычным RGB-индикатором с красочными эффектами, предлагает просто запредельную производительность и полностью заряжается всего за 10 минут. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор realme GT3: смартфон, который удивляет".

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