TWS-наушники HONOR CHOICE Earbuds X5 Pro добрались до России
17 октября 2023, 10:32
На российском рынке начались продажи новых TWS-наушников HONOR CHOICE Earbuds X5 Pro. Новинка обладает стильным и эргономичным дизайном, технологией адаптивного активного шумоподавления до 46 дБ, поддерживает кодек LDAC и работает до 40 часов без подзарядки.
HONOR CHOICE Earbuds X5 Pro используют драйверы диаметром 12 мм, обеспечивающие живое звучание с широкой стереопанорамой, насыщенными низкими и детализированными высокими частотами. Сертификат Hi-Res Audio Wireless гарантирует звук высочайшего качества за счет поддержки кодека LDAC. В наушниках также реализованы технологии пространственного звучания и шумоподавления. Пользователи могут выбрать оптимальную силу эффекта с режимами «Уют», «Умеренно» и «Ультра». С учетом подзарядок в кейсе наушники обеспечивают до 40 часов автономной работы.
Отмеченные углублением сенсорные зоны на корпусе наушников распознают длинные и короткие сжатия ножки наушника для переключения режима шумоподавления, управления воспроизведением и ответа на звонки. Жесты двумя пальцами и звуковая обратная связь значительно улучшают пользовательский опыт и снижают риск ложных срабатываний.
HONOR CHOICE Earbuds X5 Pro уже доступны в магазинах электроники и на маркетплейсах, в том числе в М.Видео, Эльдорадо, DNS, OZON, Ситилинк, МТС, Билайн, МегаФон и других. Покупатели могут выбрать наушники в белом или графитовом цвете. Стоимость новинки составляет 3990 рублей, в период с 17 октября по 16 ноября действует специальное предложение -- скидка 500 рублей на покупку.