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TWS-наушники HONOR CHOICE Earbuds X5 Pro добрались до России

17 октября 2023, 10:32



На российском рынке начались продажи новых TWS-наушников HONOR CHOICE Earbuds X5 Pro. Новинка обладает стильным и эргономичным дизайном, технологией адаптивного активного шумоподавления до 46 дБ, поддерживает кодек LDAC и работает до 40 часов без подзарядки.

TWS-наушники HONOR CHOICE Earbuds X5 Pro появились в России


HONOR CHOICE Earbuds X5 Pro используют драйверы диаметром 12 мм, обеспечивающие живое звучание с широкой стереопанорамой, насыщенными низкими и детализированными высокими частотами. Сертификат Hi-Res Audio Wireless гарантирует звук высочайшего качества за счет поддержки кодека LDAC. В наушниках также реализованы технологии пространственного звучания и шумоподавления. Пользователи могут выбрать оптимальную силу эффекта с режимами «Уют», «Умеренно» и «Ультра». С учетом подзарядок в кейсе наушники обеспечивают до 40 часов автономной работы.

Отмеченные углублением сенсорные зоны на корпусе наушников распознают длинные и короткие сжатия ножки наушника для переключения режима шумоподавления, управления воспроизведением и ответа на звонки. Жесты двумя пальцами и звуковая обратная связь значительно улучшают пользовательский опыт и снижают риск ложных срабатываний.

HONOR CHOICE Earbuds X5 Pro уже доступны в магазинах электроники и на маркетплейсах, в том числе в М.Видео, Эльдорадо, DNS, OZON, Ситилинк, МТС, Билайн, МегаФон и других. Покупатели могут выбрать наушники в белом или графитовом цвете. Стоимость новинки составляет 3990 рублей, в период с 17 октября по 16 ноября действует специальное предложение -- скидка 500 рублей на покупку.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор TWS-наушников HONOR Choice Earbuds X5. Всего за две с небольшим тысячи рублей HONOR Choice Earbuds X5 предлагают очень достойный для своей цены звук, функцию активного шумоподавления и отличную автономностью. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор HONOR Choice Earbuds X5: бюджетные TWS-наушники с активным шумоподавлением".

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