HONOR 90 Lite со 100-Мп камерой теперь можно купить и в России
23 октября 2023, 15:53
На российском рынке начались продажи нового смартфона HONOR 90 Lite. Он уже доступен в магазинах электроники и на маркетплейсах, в том числе в М.Видео, Эльдорадо, DNS, Ситилинк, МТС, МегаФон, Билайн и Ozon.
HONOR 90 Lite получил экран с диагональю 6,7 дюйма, адаптивной частотой обновления до 90 Гц для плавной работы интерфейса и сертификатом TUV Rheinland по снижению уровня синего света. Смартфон оснащен тройной камерой, состоящей из основного сенсора 100 Мп с оптикой f/1.9, 5-Мп ширика и макрокамеры на 2 Мп для съемки с близкого расстояния. Его фронтальная камера с разрешением 16 Мп обеспечивает высокую детализацию и точную цветопередачу для автопортретов и видеосвязи.
Гаджет построен на процессоре MediaTek Dimensity 6020 5G в компании с 8 Гбайт оперативной памяти, которую можно увеличить на 5 Гбайт за счет внутренного накопителя, и предлагает аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки HONOR SuperCharge мощностью 22,5 Вт.
HONOR 90 Lite доступен в цветах «Небесно-голубой», «Титановый серебристый» и «Полночный черный». При его покупке до 8 ноября вы получите скидку 4000 рублей и наушниками HONOR CHOICE Earbuds X5 в подарок. В период акции приобрести смартфон с конфигурацией памяти 8 + 256 Гбайт можно по цене 28 990 рублей.
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