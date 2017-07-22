Фитнес-браслет HONOR CHOICE Band появился на российском рынке
27 октября 2023, 10:39
На российском рынке начались продажи нового фитнес-браслета HONOR CHOICE Band. Его уже можно купить в магазинах электроники и на маркетплейсах, в том числе в М.Видео, Эльдорадо, DNS, OZON, Ситилинк, МТС, Билайн и МегаФон.
HONOR CHOICE Band оснащен AMOLED-экраном 1,64 дюйма с яркостью до 500 нит, частотой обновления 60 Гц и тонкими рамками, обеспечивающими полезную площадь 70%. Изогнутое стекло 2.5D обеспечивает комфортное взаимодействие с экраном, а плотность пикселей 326 PPI -- четкое и детализированное изображение. Браслет поддерживает функцию «Всегда включенный экран», чтобы просматривать дату и время без активации подъемом запястья, а в приложении Wear Sync пользователи могут настроить внешний вид заставок и выбирать более чем из 100 циферблатов.
Фитнес-браслет поддерживает более 110 режимов тренировок. Он отслеживает шаги и пройденное расстояние, сожженные калории и пульс. Гаджет поддерживает мониторинга сна с оценкой качества и продолжительности для выстраивания оптимального режима.
HONOR CHOICE Band доступен в черном, белом и розовом цвете по цене 3990 рублей, но в период с 27 октября по 6 ноября покупатели могут приобрести браслет со скидкой 1000 рублей.