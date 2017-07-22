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Фитнес-браслет HONOR CHOICE Band появился на российском рынке

27 октября 2023, 10:39



На российском рынке начались продажи нового фитнес-браслета HONOR CHOICE Band. Его уже можно купить в магазинах электроники и на маркетплейсах, в том числе в М.Видео, Эльдорадо, DNS, OZON, Ситилинк, МТС, Билайн и МегаФон.

Фитнес-браслет HONOR CHOICE Band появился на российском рынке


HONOR CHOICE Band оснащен AMOLED-экраном 1,64 дюйма с яркостью до 500 нит, частотой обновления 60 Гц и тонкими рамками, обеспечивающими полезную площадь 70%. Изогнутое стекло 2.5D обеспечивает комфортное взаимодействие с экраном, а плотность пикселей 326 PPI -- четкое и детализированное изображение. Браслет поддерживает функцию «Всегда включенный экран», чтобы просматривать дату и время без активации подъемом запястья, а в приложении Wear Sync пользователи могут настроить внешний вид заставок и выбирать более чем из 100 циферблатов.

Фитнес-браслет поддерживает более 110 режимов тренировок. Он отслеживает шаги и пройденное расстояние, сожженные калории и пульс. Гаджет поддерживает мониторинга сна с оценкой качества и продолжительности для выстраивания оптимального режима.

HONOR CHOICE Band доступен в черном, белом и розовом цвете по цене 3990 рублей, но в период с 27 октября по 6 ноября покупатели могут приобрести браслет со скидкой 1000 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор детских умных часов HONOR Choice Kids Watch 4G. HONOR Choice Kids Watch 4G разработаны для обеспечении безопасности ребенка. И в этом они особенно хороши. Вы всегда сможете оставаться с ним на связи и будете знать, где он находится, а функция SOS поможет чаду предупредить родителей об опасной ситуации. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор детских умных часов HONOR Choice Kids Watch 4G: все под контролем".

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