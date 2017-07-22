TWS-наушники HONOR CHOICE Earbuds X5e и X5 Lite уже можно купить в России
27 октября 2023, 14:41
В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи HONOR CHOICE Earbuds X5e и HONOR CHOICE Earbuds X5 Lite.
HONOR CHOICE Earbuds X5e используют 12-мм драйверы и пару микрофонов для эффективного шумоподавления во время звонков. Наушники весят всего 4,5 грамма, что позволяет комфортно использовать их даже в течение длительного времени, а формат вкладышей оптимально подходит к ушным раковинам. Технология низкого энергопотребления увеличивает непрерывное воспроизведение музыки до 7 часов, а общее время использования с учетом подзарядок в кейсе достигает 36 часов.
В свою очередь, HONOR CHOICE Earbuds X5 Lite получили 10-мм драйверы с композитной диафрагмой, которые воспроизводят чистые и звонкие высокие частоты, отчетливые басы и обеспечивают сбалансированное звучание. Два микрофона на каждом наушнике отвечают за передачу голоса и шумоподавление во время звонков. Наушники защищены от воды и пыли по стандарту IP54 и используют чип Bluetooth 5.3 с двумя режимами работы, что обеспечивает стабильный сигнал с сохранением энергоэффективности. HONOR CHOICE Earbuds X5 Lite проработают до 9 часов на одном заряде, а общее время использования с учетом подзарядок в кейсе достигает 35 часов.
HONOR CHOICE Earbuds X5e и Earbuds X5 Lite доступны в России по цене 3190 и 2290 рублей, а при их покупке до 6 ноября пользователи получат скидку в 500 и 300 рублей соответственно.