Cooling X от Cooler Master: премиум ПК с жидкостным охлаждением
27 октября 2023, 15:56
Cooler Master объявила о выпуске Cooling X - настольного ПК премиум-класса с поддержкой Plug & Play и предустановленной системой жидкостного охлаждения.
Главная "фишка" Cooling X заключается в революционном управлении температурой, в котором боковые панели используются в качестве камер жидкостного охлаждения, что способствует исключительному рассеиванию тепла за счет естественной конвекции. Каждый аспект, от процессора до видеокарты, был тщательно разработан и дополнен водяными блоками, обеспечивающими максимальную теплоотдачу.
Новый компьютер с размерами 371,6 х 148,4 х 266 мм оснащен ручками для удобной транспортировки. Он использует 240-мм радиатор и специальный насос, обеспечивающий быстрый отвод тепла при максимальном уровне шума 28 дБ. Боковые панели корпуса обработаны на станке с ЧПУ и анодированы, а его элегантный дизайн дополняет изысканная RGB-подсветка.