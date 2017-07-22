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Cooling X от Cooler Master: премиум ПК с жидкостным охлаждением

27 октября 2023, 15:56



Cooler Master объявила о выпуске Cooling X - настольного ПК премиум-класса с поддержкой Plug & Play и предустановленной системой жидкостного охлаждения.

Cooling X от Cooler Master


Главная "фишка" Cooling X заключается в революционном управлении температурой, в котором боковые панели используются в качестве камер жидкостного охлаждения, что способствует исключительному рассеиванию тепла за счет естественной конвекции. Каждый аспект, от процессора до видеокарты, был тщательно разработан и дополнен водяными блоками, обеспечивающими максимальную теплоотдачу.

Новый компьютер с размерами 371,6 х 148,4 х 266 мм оснащен ручками для удобной транспортировки. Он использует 240-мм радиатор и специальный насос, обеспечивающий быстрый отвод тепла при максимальном уровне шума 28 дБ. Боковые панели корпуса обработаны на станке с ЧПУ и анодированы, а его элегантный дизайн дополняет изысканная RGB-подсветка.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110. Deepcool Macube 110 оказался привлекательным корпусом с отличными для своего класса возможностями расширения и охлаждения, предлагаемым по вполне приятной цене. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110".

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