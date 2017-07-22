Компания realme стала лауреатом ежегодной национальной премии доверия покупателей МАРКА №1 В РОССИИ. По итогам народного голосования бренд был признан победителем в категории «Смартфоны».
МАРКА №1 В РОССИИ входит в число самых влиятельных систем оценки известности и доверия брендов в России. Лауреаты премии определяются в ходе открытого и независимого голосования. Анкета для каждой категории включает в себя только один открытый вопрос: «Какой бренд вы считаете лучшим?». Благодаря тому, что участники опроса не выбирают бренды из списка, а указывают их самостоятельно, победителями становятся только те компании, которые по-настоящему запомнились пользователям.
Смартфоны бренда широко востребованы с момента выхода компании на российский рынок в 2019 году. Следуя своему девизу «Меняй стандарты», компания предлагает передовые технологические решения, высокую производительность и стильный дизайн своих устройств.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона realme GT3. Realme GT3 оснащается необычным RGB-индикатором с красочными эффектами, предлагает просто запредельную производительность и полностью заряжается всего за 10 минут. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор realme GT3: смартфон, который удивляет".