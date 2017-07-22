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realme продала свыше 200 млн смартфонов

27 ноября 2023, 14:56




Глобальные поставки смартфонов realme превысили 200 млн единиц. Компания заняла пятое место по скорости достижения этой отметки.

Всего за 37 месяцев компания преодолела отметку в 100 млн пользователей по всему миру, получила широкое признание и вышла на следующий этап роста. В 2022 году realme представила стратегию Simply Better («Просто лучше»), в рамках которой было оптимизировано портфолио, и компания сконцентрировалась на создании передовых продуктов, в частности, серии GT и номерной серии.

realme продала свыше 200 млн смартфонов


Эта стратегия подразумевает, что каждое новое поколение продуктов realme предлагает серьезный технологический прорыв, позволяя компании занимать лидирующие позиции в отрасли. При этом особого успеха realme удалось достичь именно в развивающихся странах - их доля в поставках realme (88%) значительно превышает данный показатель других членов «Клуба 200 миллионов».

В 2024 году руководство realme намерено увеличить инвестиции в научно-исследовательскую работу на 470%, значительно повысив технологический потенциал компании. Бренд сосредоточится на создании прорывных решений в сферах технологий изображения, гейминга, фото и зарядки в сотрудничестве с более чем 33 ведущими международными технологическими партнерами.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона realme GT3. Realme GT3 оснащается необычным RGB-индикатором с красочными эффектами, предлагает просто запредельную производительность и полностью заряжается всего за 10 минут. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор realme GT3: смартфон, который удивляет".

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