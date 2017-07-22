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На конференции Tech Week 2023 анонсирован старт продаж OPPO Find N3 в России

29 ноября 2023, 22:55




На масштабной конференции Tech Week 2023, посвященной инновационным технологиям в бизнесе, компании OPPO и М.Видео объединили свои усилия. OPPO, признанный лидер в сфере интеллектуальных устройств, и М.Видео, ведущий российский ритейлер электроники и бытовой техники, представили новую линейку складных смартфонов Find N3, эксклюзивно доступную для покупки в М.Видео. На конференции были обозначены основные тренды российского рынка складных смартфонов, которые вызвали интерес и восторг у посетителей. Будущее технологий обещает быть увлекательным и прогрессивным.

На конференции Tech Week 2023 анонсирован старт продаж OPPO Find N3 в России


OPPO представляет новый складной смартфон бренда N3. Этот флагманский аппарат был разработан с учетом требований самых требовательных пользователей и оснащен новой операционной системой ColorOS 13, специально адаптированной для работы на складных устройствах. Find N3 изменяет подход к использованию больших экранов, предоставляя глобальную панель задач с библиотекой приложений и блоком файлов, что обеспечивает быстрый доступ к недавним файлам и приложениям.

Дополнительно, для повышения производительности, OPPO внедрила инновационную функцию "Пространство без границ" (Boundless View). С помощью функции разделения экрана и инновационного рабочего стола, она позволяет увеличить производительность, обеспечивая непрерывную работу с несколькими полноэкранными приложениями на экране Find N3 размером 7,82 дюйма.

На конференции Tech Week 2023 анонсирован старт продаж OPPO Find N3 в России


Find N3 - первый складной смартфон, способный соперничать с флагманами классического формата в области камеры. OPPO решила проблему, с которой раньше пользователи сталкивались при покупке складных моделей. В Find N3 установлена передовая основная камера Sony Lytia, а также сверхширокая и перископическая камеры, которые являются самыми большими среди всех складных смартфонов на рынке.

На конференции Tech Week 2023 анонсирован старт продаж OPPO Find N3 в России


Надежность - это еще одна область, в которой Find N3 выделяется как абсолютный лидер. Специально разработанный для складных устройств с большим экраном, новое поколение гибких шарниров компании OPPO впечатляет своим интегрированным дизайном, состоящим из значительно меньшего количества компонентов и весящим всего 17 грамм. Тестирование и сертификация этой модели на 1 миллион складываний были проведены независимым концерном TÜV Rheinland. Даже после такой интенсивной нагрузки смартфон продолжал надежно работать.

Смартфон Find N3 Flip представляет собой вторую новинку в серии обновленных устройств. Он отличается компактным и стильным дизайном, а также содержит ряд инновационных решений. Особенностью этого смартфона является большой вертикальный внешний экран, который позволяет выполнять основные задачи без необходимости открывать смартфон. Кроме того, на этом экране можно отображать анимированного виртуального питомца, чьи действия зависят от состояния устройства. Такой подход придает смартфону индивидуальность.

На конференции Tech Week 2023 анонсирован старт продаж OPPO Find N3 в России


Еще одной особенностью Find N3 Flip является наличие продвинутого телефото модуля - это первый смартфон формата Flip, который оснащен таким объективом. Благодаря двукратному зуму, вы можете создавать впечатляющие портреты, а возможность мгновенного отображения фотографий на внешнем экране делает процесс съемки более удобным как для фотографа, так и для модели.

Китайские бренды замечают увеличение спроса на свои складные смартфоны. Опросы показывают, что пользователи готовы покупать их. Компания М.Видео-Эльдорадо всегда стремится предлагать клиентам инновационные продукты, которые соответствуют их требованиям. Именно поэтому они рады представить новую линейку OPPO Find N3 в России. Совместные усилия с китайским брендом позволят большему числу пользователей оценить преимущества складных смартфонов.

На конференции Tech Week 2023 анонсирован старт продаж OPPO Find N3 в России


5 декабря российским пользователям будет доступна для покупки серия Find N3, новая серия OPPO, которая, безусловно, станет успешной и востребованной, подобно предыдущим моделям. Каждый аспект новинок, включая дизайн, камеры, производительность и надежность, был специально разработан, чтобы удовлетворить потребности пользователей. Компания DS Communication, официальный дистрибьютор устройств OPPO в России, объединила передовые разработки и инновации с современным дизайном, и результаты уже дали выдающиеся результаты на мировом рынке складных смартфонов. Об этом заявил Генеральный директор компании, Фред Фан.

С 5 декабря 2023 года в М.Видео начинаются эксклюзивные продажи серии OPPO Find N3.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона realme GT3. Realme GT3 оснащается необычным RGB-индикатором с красочными эффектами, предлагает просто запредельную производительность и полностью заряжается всего за 10 минут. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор realme GT3: смартфон, который удивляет".

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