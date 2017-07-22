Экономия в одно касание: Разбираемся с приложением "Шерри"
29 ноября 2023, 23:09
Копить деньги можно не только тщательно составляя бюджет и отказываясь от удовольствий. Сегодня для этого есть особые инструменты: приложения для контроля бюджета, поиска промокодов и сбора кэшбека. В этой статье я расскажу о приложении для экономии, которое я недавно тестирую, но уже в полном восторге от него: оно называется "Шерри".
Как работает приложение "Шерри"
Для начала давайте разберемся, что представляет собой приложение. Оно небольшое по весу (19 Мб), бесплатное; скачать можно и в AppStore и в PlayMarket. Быстро устанавливается, и регистрация занимает минуту. Сразу же после заполнения формы можно перейти в раздел "Промокоды" и генерировать скидки на товары, которые вам нужны.
В "Шерри" можно найти промокоды не на все бренды и магазины в мире, а пока примерно на 200. Но среди них много популярных: Лента Утконос, Самокат, ТВОЁ, Befree. Все компании, которые сотрудничают с приложением, предлагают в нём специальные акции и скидки. Каждый пользователь "Шерри" может ими воспользоваться при заказе в интернет-магазине и существенно сэкономить, причем на всех категориях товаров.
Экономия с "Шерри": пошагово
Продукты -- обязательная статья расходов в бюджете каждой семьи. "Шерри" приходит на помощь, предоставляя актуальные промокоды и специальные предложения от различных магазинов и супермаркетов: скидки или бесплатную доставку. Например, многие из нас посещают сеть "Метро" для закупок. С помощью "Шерри", вы можете найти промокод, который дарит вам 20% скидки на первый заказ и бесплатную доставку для новых пользователей. Это отличный способ сэкономить на продуктах без лишних усилий.
Заработок в свободное время
"Шерри" даёт возможность не только сэкономить, но и получить дополнительный доход. Каждый промокод вы можете отправить друзьям или родным. Когда они его применяют, вы получаете бонусы. Они копятся в приложении, а потом их можно вывести на карту: если вы -- общительный человек, который активно ведёт соц.сети и пользуется мессенджерами, то можно неплохо подработать.
Экономия времени
"Шерри" помогает экономить не только ваши деньги, но и время: здесь есть выгодные предложения для сервисов доставки. Это и скидки на заказы в различных сервисах, и выгодные акции. Вместо долгой поездки в магазин вы можете оформить заказ прямо с вашего смартфона и получить всё необходимое, не выходя из дома. А "Шерри" поможет сэкономить.
Приложение "Шерри" будет вашим верным спутником на пути к рациональным покупкам. Сэкономьте деньги, время и усилия с помощью этого простого и удобного инструмента.
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