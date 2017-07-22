РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Экономия в одно касание: Разбираемся с приложением "Шерри"

29 ноября 2023, 23:09


Копить деньги можно не только тщательно составляя бюджет и отказываясь от удовольствий. Сегодня для этого есть особые инструменты: приложения для контроля бюджета, поиска промокодов и сбора кэшбека. В этой статье я расскажу о приложении для экономии, которое я недавно тестирую, но уже в полном восторге от него: оно называется "Шерри".

Разбираемся с приложением


Как работает приложение "Шерри"



Для начала давайте разберемся, что представляет собой приложение. Оно небольшое по весу (19 Мб), бесплатное; скачать можно и в AppStore и в PlayMarket. Быстро устанавливается, и регистрация занимает минуту. Сразу же после заполнения формы можно перейти в раздел "Промокоды" и генерировать скидки на товары, которые вам нужны.

В "Шерри" можно найти промокоды не на все бренды и магазины в мире, а пока примерно на 200. Но среди них много популярных: Лента Утконос, Самокат, ТВОЁ, Befree. Все компании, которые сотрудничают с приложением, предлагают в нём специальные акции и скидки. Каждый пользователь "Шерри" может ими воспользоваться при заказе в интернет-магазине и существенно сэкономить, причем на всех категориях товаров.

Экономия с "Шерри": пошагово



Продукты -- обязательная статья расходов в бюджете каждой семьи. "Шерри" приходит на помощь, предоставляя актуальные промокоды и специальные предложения от различных магазинов и супермаркетов: скидки или бесплатную доставку. Например, многие из нас посещают сеть "Метро" для закупок. С помощью "Шерри", вы можете найти промокод, который дарит вам 20% скидки на первый заказ и бесплатную доставку для новых пользователей. Это отличный способ сэкономить на продуктах без лишних усилий.

Заработок в свободное время



"Шерри" даёт возможность не только сэкономить, но и получить дополнительный доход. Каждый промокод вы можете отправить друзьям или родным. Когда они его применяют, вы получаете бонусы. Они копятся в приложении, а потом их можно вывести на карту: если вы -- общительный человек, который активно ведёт соц.сети и пользуется мессенджерами, то можно неплохо подработать.

Экономия времени



"Шерри" помогает экономить не только ваши деньги, но и время: здесь есть выгодные предложения для сервисов доставки. Это и скидки на заказы в различных сервисах, и выгодные акции. Вместо долгой поездки в магазин вы можете оформить заказ прямо с вашего смартфона и получить всё необходимое, не выходя из дома. А "Шерри" поможет сэкономить.
Приложение "Шерри" будет вашим верным спутником на пути к рациональным покупкам. Сэкономьте деньги, время и усилия с помощью этого простого и удобного инструмента.

Реклама. Рекламодатель: ООО "Перфлюенс". ИНН: 7725380313. ERID: Kra243u6c

предыдущая новость
На конференции Tech Week 2023 анонсирован старт продаж OPPO Find N3 в России

 



Свежие статьи
RSS
Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка Обзор проектора BenQ W4000i: полупроводники в деле Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Обзор HONOR Choice Earbuds X5 Pro: премиальные функции в бюджетном сегменте
Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучший бюджетный процессор Обзор проектора BenQ W4000i Лучший процессорный кулер Обзор TWS-наушников HONOR Choice Earbuds X5 Pro
РЕКЛАМА
РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

29 ноября, 2023

Экономия в одно касание: Разбираемся с приложением "Шерри"

На конференции Tech Week 2023 анонсирован старт продаж OPPO Find N3 в России

27 ноября, 2023

realme продала свыше 200 млн смартфонов

TWS-наушники HONOR CHOICE Earbuds X5e и X5 Lite уже можно купить в России

Фитнес-браслет HONOR CHOICE Band появился на российском рынке

23 октября, 2023

HONOR 90 Lite со 100-Мп камерой теперь можно купить и в России

4 августа, 2023

Летняя школа ВШЭ прошла при поддержке «IT Школы Samsung»

Флагманский realme GT3 выходит на российский рынок

11 мая, 2023

Большая презентация Huawei: флагманы, складной смартфон, часы, наушники и планшет

10 мая, 2023

Анонс Realme 11 Pro и 11 Pro+: AMOLED, 120 Гц, Dimensity 7050 и камера 200 МП

AMD хвастается сравнением старых видеокарт AMD и Nvidia

9 мая, 2023

MediaTek представили Dimensity 8050, работающий на частоте до 3 ГГц

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti - 8 Гбайт в мае и 16 Гбайт в июле

8 мая, 2023

Intel объявляет об увольнениях после выплаты $1,5 млрд дивидендов в первом квартале

Samsung рассказывает о 3-нм производстве

Раскрыта производительность "китайских" видеокарт Nvidia A800

6 мая, 2023

Поставщик Apple намекает на отказ iPhone 15 Pro от твердотельных кнопок

Чипы AMD Z1 в Asus ROG Ally потребляют всего 9 Вт

5 мая, 2023

ASRock готовит три видеокарты Radeon RX 7600 8GB

Radeon RX 5600 XT модифицировали 12 ГБ видеопамяти

ССЫЛКИ
Реклама от YouDo
erid: LatgC7Kww