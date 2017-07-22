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Инновационные складные смартфоны OPPO Find N3 и Find N3 Flip появились в России

05 декабря 2023, 15:47




Компания OPPO и М.Видео объявили о появлении в России долгожданных складных смартфонов Find N3 и Find N3 Flip. С сегодняшнего дня их можно купить за 219 999 и 119 999 рублей соответственно.

При покупке OPPO Find N3 в М.Видео с 5 декабря 2023 по 8 января 2024 года пользователи получат в подарок планшет OPPO Pad Air, а свежеиспеченные владельцы Find N3 Flip обзаведутся еще и беспроводными наушниками OPPO Enco Air3 Pro.

Инновационные складные смартфоны OPPO Find N3 и Find N3 Flip появились в России


Оба смартфона испльзуют инновационный шарнир, сделавший складку экрана практически невидимой. Он выдерживает до 1 000 000 складываний и раскладываний, и в случае с Find N3 это было подтверждено в ходе исследования TUV Rheinland.

Особое внимание в линейке Find N уделили и камерам. OPPO Find N3 стал первым складным смартфоном с системой из трех камер профессионального уровня, созданной совместно с легендарной Hasselblad и позволяющей создавать потрясающие снимки и днем, и ночью, на любом расстоянии. В смартфоне установлена система из основного модуля Sony Lytia разрешением 48 Мп, а также сверхширокого модуля 48 Мп и перископного объектива разрешением 64 Мп, обеспечивающего трехкратный оптический зум. Главной же особенностью Find N3 Flip стал его телеобъектив -- это первый смартфон формата Flip с телефотомодулем, который обеспечивает двукратный зум.

Инновационные складные смартфоны OPPO Find N3 и Find N3 Flip появились в России


Однако не стоит забывать, что складные смартфоны - это не только "железо", но и софт. Создавая Find N3 серию и ColorOS 13.2, OPPO полностью пересмотрела привычный подход к взаимодействию пользователей со складными экранами. Основой интерфейса Find N3 является новая панель задач, расположенная в нижней части экрана и мгновенно появляющаяся при открытии смартфона. При этом настоящая многозадачность Find N3, сравнимая с возможностями ПК, раскрывается благодаря Пространству без границ (Boundless View) или «три в одном». Оно позволяет вывести производительность за пределы плавающих окон и разделенных экранов, отображая до трех приложений одновременно и не перегружая интерфейс.

Инновационные складные смартфоны OPPO Find N3 и Find N3 Flip появились в России




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона realme GT3. Realme GT3 оснащается необычным RGB-индикатором с красочными эффектами, предлагает просто запредельную производительность и полностью заряжается всего за 10 минут. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор realme GT3: смартфон, который удивляет".

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