Компания realme приготовила масштабные скидки на устройства бренда в преддверии новогодних праздников. Акция будет действовать до середины января на всех онлайн- и оффлайн-площадках партнеров бренда.
Смартфоны серий realme 11 и realme С до 14 января доступны со скидками до 30%:
realme 11 8+256: 29 999 рублей -> 21 999 рублей
realme 11 8+128: 26 999 рублей -> 19 999 рублей
realme C53 6+128: 15 999 рублей -> 12 999 рублей
realme C55 8+256: 20 999 рублей -> 15 999 рублей
realme C55 6+128: 18 999 рублей -> 13 999 рублей
Также до 9 января специальные скидки до 40% действуют на продукты экосистемы realme:
realme Buds Air 5: 7 490 рублей -> 6 490 рублей
realme Buds T300: 4 490 рублей -> 3 990 рублей
realme Pad 4+64 Wi-Fi: 22 990 рублей -> 13 990 рублей
realme Pad 8+128 Wi-Fi: 24 990 рублей -> 18 990 рублей
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона realme GT3. Realme GT3 оснащается необычным RGB-индикатором с красочными эффектами, предлагает просто запредельную производительность и полностью заряжается всего за 10 минут. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор realme GT3: смартфон, который удивляет".