Компания realme официально представила в Китае новый смартфон realme GT5 Pro, ставший самым мощным устройством в истории линейки realme GT.
Он построен на новейшей мобильной платформе Snapdragon 8 Gen 3 в сочетании с эффективной системой охлаждения 3VC и до 16 Гбайт оперативной памяти, а в качестве операционной системы в нем используется Android 14 с фирменной оболочкой realme UI 5.0.
Ко всему прочему, новый смартфон получил дисплей с самой высокой в отрасли пиковой яркостью 4500 нит, разрешением 1,5K, высокочастотным ШИМ 2160 Гц и адаптивной частотой обновления, которая может меняться в диапазоне от 0,5 до 144 Гц, а сам экран имеет сертификат TUV Eye Comfort Certification 3.0, гарантирующий надежную защиту от вредного для глаз излучения в синей части спектра.
Realme GT5 Pro оснащается лучшей в истории компании основной камерой. Она построена на невероятно светочувствительном сенсоре Sony LYT-808, а компанию ей составляет телеобъектив на базе огромного сенсора Sony IMX890. Аккумулятор гаджета имеет емкость 5400 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную 50-Вт зарядку.
Realme GT5 Pro появится в Китае по цене от 3399 до 4299 юаней (от 43 500 до 55 000 рублей).
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона realme GT3. Realme GT3 оснащается необычным RGB-индикатором с красочными эффектами, предлагает просто запредельную производительность и полностью заряжается всего за 10 минут. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор realme GT3: смартфон, который удивляет".