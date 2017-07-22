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СберМедИИ и AIRI будут совместно разрабатывать новые AI-решения

20 декабря 2023, 08:21




СберМедИИ и АНО «Институт искусственного интеллекта» (AIRI), объединяющая ученых и инженеров данных, заключили соглашение о совместной разработке алгоритмов на базе искусственного интеллекта (AI) для здравоохранения.

СберМедИИ и AIRI будут совместно разрабатывать новые AI-решения


В AIRI планируют уделить внимание развитию медицинских ассистентов и созданию единой модели для удаленной консультации людей по медицинским вопросам. Вместе с партнерами организация ставит перед собой амбициозную цель - привнести мультимодальность в медицинские AI-продукты.

СберМедИИ разрабатывает медицинские решения с использованием технологий искусственного интеллекта. Компания развивает направление систем поддержки принятия врачебных решений, в частности сервисы по анализу визуальных медицинских исследований и обработке текстовых данных из электронных медицинских карт (ЭМК). Алгоритмы компании уже помогают врачам в 57 регионах страны.

Семейство диагностических ассистентов СберМедИИ представлено цифровым помощником врача «ТОП-3» и диагностическим ассистентом на базе AI. Эти сервисы уже внедрены во все взрослые поликлиники Москвы и помогают в постановке предварительного и заключительного диагнозов. Сервисы визуальной диагностики «КТ головного мозга», «КТ органов грудной клетки», «Маммография» и другие помогают выявлять серьезные заболевания на ранних стадиях, делают диагностику более качественной и эффективной.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона realme GT3. Realme GT3 оснащается необычным RGB-индикатором с красочными эффектами, предлагает просто запредельную производительность и полностью заряжается всего за 10 минут. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор realme GT3: смартфон, который удивляет".

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