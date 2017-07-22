СберМедИИ и АНО «Институт искусственного интеллекта» (AIRI), объединяющая ученых и инженеров данных, заключили соглашение о совместной разработке алгоритмов на базе искусственного интеллекта (AI) для здравоохранения.
В AIRI планируют уделить внимание развитию медицинских ассистентов и созданию единой модели для удаленной консультации людей по медицинским вопросам. Вместе с партнерами организация ставит перед собой амбициозную цель - привнести мультимодальность в медицинские AI-продукты.
СберМедИИ разрабатывает медицинские решения с использованием технологий искусственного интеллекта. Компания развивает направление систем поддержки принятия врачебных решений, в частности сервисы по анализу визуальных медицинских исследований и обработке текстовых данных из электронных медицинских карт (ЭМК). Алгоритмы компании уже помогают врачам в 57 регионах страны.
Семейство диагностических ассистентов СберМедИИ представлено цифровым помощником врача «ТОП-3» и диагностическим ассистентом на базе AI. Эти сервисы уже внедрены во все взрослые поликлиники Москвы и помогают в постановке предварительного и заключительного диагнозов. Сервисы визуальной диагностики «КТ головного мозга», «КТ органов грудной клетки», «Маммография» и другие помогают выявлять серьезные заболевания на ранних стадиях, делают диагностику более качественной и эффективной.
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