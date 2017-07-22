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Такой разный Иви: онлайн-кинотеатр подготовился к новому году

21 декабря 2023, 14:56




Иви стал новогодним -- команда дизайна онлайн-кинотеатра представила обновленную кастомную иконку мобильного приложения. В преддверии главного праздника года пользователей будет радовать блестящий логотип платформы в шапке Деда Мороза.

Такой разный Иви


У дизайнеров Иви появилась гипотеза, что кастомные иконки акцентируют внимание на рекомендациях для пользователей. Результаты исследования также показали, что адаптированный логотип приложения позволяет людям воспринимать сервис более персонализированным. Кроме того, они повышают узнаваемость бренда и создают уникальный стиль.

Прежде чем приступить к созданию новой версии иконки, креативная команда Иви подбирает ряд референсов, проводит брейнштормы, создает драфты -- после этого начинается кропотливая работа по отрисовке нового кастома.

Подобные кастомные иконки приложения Иви создает в разных стилях в качестве альтернативы основному изображению. уже выпустила семь кастомных иконок: альтернативные основной (черно-белую, инвертированную, темную), приуроченные к Хэллоуину и к Новому году, а также -- к выходу сериалов собственного производства онлайн-кинотеатра «Разрешите обратиться», «Лада Голд» и «Госпожа».



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона realme GT3. Realme GT3 оснащается необычным RGB-индикатором с красочными эффектами, предлагает просто запредельную производительность и полностью заряжается всего за 10 минут. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор realme GT3: смартфон, который удивляет".

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