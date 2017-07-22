Компания realme сообщила, что смартфоны серии realme 12 Pro получат флагманский перископический телеобъектив и роскошный дизайн в стиле дорогих часов. Производитель уверен, что смартфон серии станет лидером по качеству съемки в своей ценовой категории.
realme разработала специальную технологию перископического телеобъектива для обеспечения высокого качества изображения в различных условиях, впервые представленную в модели realme GT5 Pro в ноябре 2023 года. Телеобъектив этого аппарата занимает передовые позиции в отрасли. И в серии realme 12 Pro будет использован тот же подход, сочетающий флагманский размер сенсора, высокопроизводительную платформу и передовой алгоритм. Это обеспечит превосходные результаты при создании и обработке изображений.
Уникальное сочетание передовой системы оптической стабилизации, покрытия Sub-Wavelength Structure Coating и шторки объектива волнообразной формы позволят realme 12 Pro добиться более четкой и стабильной ночной съемки с минимальными бликами и размытостями. Камера телефона получит портретный режим 3X с «золотым» фокусным расстоянием 71 мм, малая глубина резкости в котором оптимальна для портретной съемки. Кроме того, серия realme 12 Pro лидирует в своем классе по возможностям телефотосъемки благодаря 120-кратному цифровому зуму.
Серия realme 12 Pro отличается самым лучшим в сегменте перископическим телеобъективом с флагманским датчиком OV64B, который превосходит своих конкурентов и не уступает сенсорам ведущих устройств. Благодаря увеличенной диафрагме и светоприемнику, телеобъектив смартфонов серии realme 12 Pro почти в три раза более светочувствителен, чем у iPhone 15 Pro.
Основная камера смартфонов использует большой сенсор Sony IMX890 с широкой диафрагмой f/1,8 и оптической стабилизацией. Порадует и дизайн гаджетов, разработанный в коллаборации с международным дизайнером люксовых часов Оливье Савео. В результате в промышленный дизайн серии realme 12 Pro были добавлены изысканные элементы, превращающие смартфон в люксовый аксессуар.
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