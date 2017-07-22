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realme C53 вышел в конфигурации с 8 + 256 Гбайт памяти

17 января 2024, 14:54




Компания realme объявляет о выходе новой версии смартфона C53 с 8 Гбайт оперативной и 256 Гбайт встроенной памяти.

realme C53 вышел в конфигурации с 8 + 256 Гбайт памяти


Оригинальная модель realme C53 в конфигурации 6+128 Гбайт поступила в продажу в России в августе и была приурочена к празднованию 5-летней годовщины компании. Он первым в своем ценовом сегменте получил быструю зарядку мощностью 33 Вт, до 12 Гбайт динамической оперативной памяти и до 128 Гбайт встроенной, большой дисплей с частотой обновления 90 Гц, AI камеру 50 с разрешением МП и динамическую мини-капсулу.

Серия realme C пользуется огромной популярностью как на локальном, так и на глобальном рынках. realme С53 с новой конфигурацией памяти можно приобрести в России в магазинах-партнерах по цене от 14 999 рублей.

В ближайшее время компания выведет на рынок новую серию смартфонов Note, которая отражает стремление realme предлагать совершенные продукты в сегменте начального уровня.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона realme GT3. Realme GT3 оснащается необычным RGB-индикатором с красочными эффектами, предлагает просто запредельную производительность и полностью заряжается всего за 10 минут. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор realme GT3: смартфон, который удивляет".

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