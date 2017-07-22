Компания realme в третий раз станет технологическим партнером ежегодного зимнего фестиваля RosaFest. 9-й ежегодный спортивно-музыкальный фестиваль на курорте Роза Хутор пройдет с 27 января по 4 февраля 2024 года.
Гости фестиваля первыми в России увидят realme C67 с одной из лучших в ценовом сегменте и первой для С-серии камерой с высоким разрешением 108 Мп с 3-кратным зумом, а также стильным дизайном. Кроме того, участники получат возможность познакомиться с первым смартфоном новой серии Note -- realme Note 50.
Все желающие смогут принять участие в разнообразных активностях от бренда и получат шанс выиграть ценные призы, в том числе смартфоны realme и уникальный мерч. Чтобы отдохнуть и согреться после катания на заснеженных склонах, можно будет посетить realme-бар с горячими напитками и снять фото и видео в яркой фотозоне с видом на горы.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона realme GT3. Realme GT3 оснащается необычным RGB-индикатором с красочными эффектами, предлагает просто запредельную производительность и полностью заряжается всего за 10 минут. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор realme GT3: смартфон, который удивляет".