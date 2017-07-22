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Анонс Cooler Master HAF 700 White и HAF 700 EVO White: универсальные корпусы для ПК

25 января 2024, 08:55




Cooler Master представила пополнение своей линейки компьютерных корпусов HAF: HAF 700 White и HAF 700 EVO White. Они воплощают в себе приверженность легендарной серии HAF к производительности и универсальности, демонстрируя при этом значительные улучшения в возможностях охлаждения и эстетической привлекательности. Яркий белый цвет этих моделей добавляет нотку элегантности, органично сочетая высокую функциональность с современным дизайном.

Анонс Cooler Master HAF 700 White и HAF 700 EVO White


HAF 700 White и EVO White поддерживают блоки питания до 200 мм, материнской платы EATX и пространству для графического процессора любого размера HAF 700, никак не ограничивая вашу свободу в выборе компонентов ПК. Слоты для радиатора 240, 360 или 480 мм дают вам достаточно места для охлаждения, пара 200-мм вентиляторов SickleFlow White ARGB "из коробки" обеспечивает минимальную температуру и уровень шума, а собственное программное обеспечение MasterPlus+ от Cooler Master и входящий в комплект контроллер позволяют полностью настраивать подсветку ПК.

Отличительной особенностью HAF 700 EVO White стала передняя панель из закаленного стекла с высокой воздухопроницаемостью в стиле бесконечного зеркала. При этом оба корпуса можно назвать отличным выбором для сборщиков ПК и энтузиастов, стремящихся максимизировать свое творческое самовыражение в сочетании с высочайшей производительностью.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110. Deepcool Macube 110 оказался привлекательным корпусом с отличными для своего класса возможностями расширения и охлаждения, предлагаемым по вполне приятной цене. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110".

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