Компания СберМедИИ и научно-исследовательский институт травматологии, ортопедии и нейрохирургии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России разработали алгоритм «Рентген коленного сустава» на базе искусственного интеллекта для определения наиболее значимых рентгенологических симптомов остеоартроза, включая измерение суставной щели и обнаружение остеофитов.
Разработанная модель умеет выявлять на цифровой рентгенограмме основные анатомические ориентиры, образующие коленный сустав, определяет по ним ширину суставной щели, наличие костных разрастаний и зон склероза, а также стадию остеоартроза по классификации Н.С. Косинской. Точность разделения патологии и нормы при такой диагностике превышает 81%.
В рамках дальнейшего развития алгоритм будет дообучаться для повышения полученных показателей. Благодаря точному вычислению метрик возможно быстро и правильно оценивать динамику развития заболевания, повышать эффективность терапии и принимать дальнейшие решения относительно тактики лечения.
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