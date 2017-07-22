13 февраля в России пройдет презентация новейшего смартфона realme C67. Он получит одну из самых передовых для ценового сегмента камер с разрешением 108 Мп и 3-кратным внутрисенсорным зумом, а также ряд других особенностей, которые в устройстве realme С будут представлены впервые.
realme C67 ярко воплотит в себе новый слоган компании, «Make it real», предоставив молодым пользователям широкие технологические возможности. Смартфон получит продвинутый сенсор Samsung HM6 с размером пикселя 0,64 мкм, технологией ISOCELL 2.0 и цветовыми фильтрами Nonacell Bayer RGB. А его внутрисенсорный зум не интерполирует изображение, а использует 12 миллионов пикселей в центре 108-мегапиксельной матрицы, чтобы сделать снимок без потери качества
Смартфон появится в продаже в двух цветах, Зеленый оазис и Черный камень, и получит самый тонкий в ценовом сегменте корпус толщиной всего 7,59 мм. Более того, дизайн смартфона будет иметь еще одну особенность, которой обычно отличаются только флагманские устройства.
Вместе с realme C67 будет представлен и realme Note 50 - первый смартфон новой линейки Note, которая охватит начальный ценовой сегмент.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона realme GT3. Realme GT3 оснащается необычным RGB-индикатором с красочными эффектами, предлагает просто запредельную производительность и полностью заряжается всего за 10 минут. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор realme GT3: смартфон, который удивляет".