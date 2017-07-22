На российском рынке начались продажи новых смартфонов HONOR X8b и HONOR X7b. Они предлагают целый ряд улучшений в дизайне, экране, возможностях камер и автономности.
HONOR X8b оснащен тройной камерой с основным сенсором 108 Мп, а также фронтальной камерой 50 Мп со вспышкой для улучшения качества селфи при недостаточном освещении. Впервые в этом классе смартфон получил немерцающий AMOLED-экран 6,7 дюйма с ШИМ-частотой 3240 Гц. Устройство уже доступно в цветах «Благородный зеленый», «Титановый серебристый» и «Полночный черный» для покупки в магазинах электроники и на маркетплейсах по цене 24 990 рублей за конфигурацию памяти 8+128 ГБ и 27 990 рублей за версию с 8+256 ГБ. В период с 6 по 19 февраля действует специальное предложение: скидка 3000 рублей и наушники HONOR CHOICE Earbuds X5 Pro в подарок.
HONOR X7b оснащен экраном HONOR FullView 6,8 дюйма с полезной площадью 91,3%, поддерживает разрешение FHD+ и отображение 16,7 млн цветов. Особенностью смартфона является сверхъемкая батарея 6000 мА·ч, за которую HONOR X7b получил награду DXOMARK Battery Gold Label, что означает возможность использовать смартфон без подзарядки до 3 дней. Устройство уже доступно в цветах «Изумрудный зеленый», «Мерцающий серебристый» и «Глубокий черный» для покупки в магазинах электроники и на маркетплейсах по цене 20 990 рублей за конфигурацию памяти 8+128 ГБ. В период с 6 по 19 февраля действует специальное предложение: скидка 2000 рублей и наушники HONOR CHOICE Earbuds X5 в подарок.
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