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Ультратонкий складной смартфон HONOR Magic V2 доступен для предзаказа в России

09 февраля 2024, 18:20




В российских магазинах электроники открыт предзаказ на ультратонкий складной смартфон HONOR Magic V2 c немерцающими экранами и инновационными кремний-углеродными батареями.

HONOR Magic V2 -- первый складной смартфон толщиной менее 1 см. Его толщина составляет 9,9 мм, а вес -- 231 грамм, что сопоставимо с обычными флагманами. При этом пользователи получают преимущества большого внутреннего экрана и могут более продуктивно решать любые задачи.

HONOR Magic V2 доступен для предзаказа в России


Отличительными особенностями новинки также стали яркие немерцающие экраны за счет ШИМ-частоты 3840 Гц, камеры флагманского уровня с оптической стабилизацией и кремний-углеродные батареи, наравне с улучшенным титановым шарниром обеспечившие возможность создания ультратонкого складного смартфона.

HONOR Magic V2 c 16 Гбайт оперативной и 512 Гбайт встроенной памяти доступен по цене 179 990 рублей и предлагается в трех расцветках: фиолетовой, черной и черной с отделкой задней панели из экокожи. В период предзаказа с 9 по 19 февраля действует специальное предложение: покупатели смогут заказать новинку со скидкой 20 000 рублей, бесплатной заменой экрана в течение 6 месяцев и получить в подарок планшет HONOR Pad X9 LTE с конфигурацией 4 + 128 Гбайт.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона realme GT3. Realme GT3 оснащается необычным RGB-индикатором с красочными эффектами, предлагает просто запредельную производительность и полностью заряжается всего за 10 минут. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор realme GT3: смартфон, который удивляет".

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