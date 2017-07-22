В российских магазинах электроники открыт предзаказ на ультратонкий складной смартфон HONOR Magic V2 c немерцающими экранами и инновационными кремний-углеродными батареями.
HONOR Magic V2 -- первый складной смартфон толщиной менее 1 см. Его толщина составляет 9,9 мм, а вес -- 231 грамм, что сопоставимо с обычными флагманами. При этом пользователи получают преимущества большого внутреннего экрана и могут более продуктивно решать любые задачи.
Отличительными особенностями новинки также стали яркие немерцающие экраны за счет ШИМ-частоты 3840 Гц, камеры флагманского уровня с оптической стабилизацией и кремний-углеродные батареи, наравне с улучшенным титановым шарниром обеспечившие возможность создания ультратонкого складного смартфона.
HONOR Magic V2 c 16 Гбайт оперативной и 512 Гбайт встроенной памяти доступен по цене 179 990 рублей и предлагается в трех расцветках: фиолетовой, черной и черной с отделкой задней панели из экокожи. В период предзаказа с 9 по 19 февраля действует специальное предложение: покупатели смогут заказать новинку со скидкой 20 000 рублей, бесплатной заменой экрана в течение 6 месяцев и получить в подарок планшет HONOR Pad X9 LTE с конфигурацией 4 + 128 Гбайт.
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