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GigaChat сдал экзамен на врача

14 февраля 2024, 13:16




GigaChat Сбера стал одной из первых нейросетевых моделей в мире, сдавших экзамен высшего медицинского учреждения по направлению подготовки «Лечебное дело», необходимый для получения квалификации «врач-лечебник».

GigaChat сдал экзамен на врача


Обучение алгоритма заняло полгода. Использовался датасет из 42 гигабайт специализированной информации, в том числе учебно-методические материалы, рекомендованные для обучения студентов в медицинских вузах России, монографии, методические руководства, научные статьи и обезличенные медицинские данные. При этом модель не является врачом, полученные от нее рекомендации необходимо утвердить с лечащим врачом.

Как и любой студент, окончивший шесть курсов медицинского вуза по федеральному государственному образовательному стандарту, искусственный интеллект Сбера прошел тестирование и ответил на вопросы билета. Итоговая оценка -- 4. Экзамен принимала комиссия из профессоров терапии, хирургии, акушерства и гинекологии Института медицинского образования НМИЦ им. В. А. Алмазова.

«Нейросетевая модель Gigachat успешно справилась с экзаменом по лечебному делу и показала свои компетенции аттестационной комиссии, которые в дальнейшем позволят ей стать помощником как для человека, врачей, так и системы здравоохранения в целом. Gigachat может быть основой для создания персональных ассистентов, в том числе и медицинских. Компания СберМедИИ разрабатывает решения на базе искусственного интеллекта, включая сервисы для анализа и оценки жалоб, анамнеза пациента, данных из его электронной медицинской карты. Мы продолжаем развивать цифровые решения для здравоохранения, такие как «ТОП-3» и цифровой помощник врача AIDA, и видим будущее за сервисами на базе LLM, которые позволят улучшить качество предоставления медицинских услуг», - заявил Владимир Кох, генеральный директор СберМедИИ.

Стандартный билет к устному экзамену содержит три ситуационные задачи - по терапии, хирургии, акушерству и гинекологии -- и 3-5 вопросов к ним («укажите предполагаемый диагноз», «составьте план лечения», «назначьте дополнительные обследования» и так далее). Также GigaChat прошел тестирование из 100 вопросов. Он набрал 82 процента при пороге прохождения 70 процентов.



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