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Смартфоны realme C67 и Note 50 появились в России

14 февраля 2024, 13:39




Компания realme начинает продажи в России смартфонов realme C67 и Note 50. realme С67 впервые в серии C получил камеру 108 Мп, 6-нм чипсет Snapdragon, стереодинамики и защиту от брызг по стандарту IP54, а realme Note 50 стал первым смартфоном в новой серии начального сегмента realme Note.

Смартфоны realme C67 и Note 50 появились в России


realme C67 получил продвинутый 108-Мп сенсор Samsung HM6 с размером пикселя 0,64 мкм, технологией ISOCELL 2.0 и цветовыми фильтрами Nonacell Bayer RGB. Его внутрисенсорный зум не интерполирует изображение, а использует 12 миллионов пикселей в центре 108-мегапиксельной матрицы, чтобы сделать снимок без потери качества. Сам смартфон при этом построен на чипсете Snapdragon 685, выполненном с использованием 6 нм и оснащается до 8 Гбайт оперативной и до 256 Гбайт встроенной памяти.

Смартфоны realme C67 и Note 50 появились в России


В свою очередь, realme Note 50 сочетает в себе достаточно шустрый чипсет UNISOC T612, до 8 Гбайт динамической оперативной памяти, емкий аккумулятор на 5000 мАч и защиту от брызг по стандарту IP54. Есть у новинки и мини-капсула нового дизайна, разработанная специально для Note 50.

realme C67 продается на российском рынке в зеленом и черном цветах. Смартфон доступен в магазинах партнеров realme по цене от 15 999 рублей за версию 6 + 128 ГБ и от 17 999 за версию 8 + 256 ГБ.
Note 50 можно приобрести в цветах Небесный голубой и Полуночный черный по цене от 5 999 рублей за версию 3 + 64 ГБ и от 7 999 рублей за версию 4 + 128 ГБ.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона realme GT3. Realme GT3 оснащается необычным RGB-индикатором с красочными эффектами, предлагает просто запредельную производительность и полностью заряжается всего за 10 минут. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор realme GT3: смартфон, который удивляет".

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