Уже завтра, 20 февраля, в российской рознице начнутся продажи ультратонкого складного смартфона HONOR Magic V2.
Гаджет получил лучшие в классе экраны без мерцания c частотой ШИМ 3840 Гц, продвинутую систему камер и инновационные кремний-углеродные батареи, которые позволили войти в миллиметровую эру ультратонких складных смартфонов без компромиссов в плане емкости, времени автономной работы и скорости подзарядки.
HONOR Magic V2 появится в России в черном и фиолетовом цветах с задней панелью из стекла, а также в черном цвете с отделкой из экокожи. Стоимость новинки составляет 179 990 рублей, в период с 20 февраля до 31 марта для покупателей действует скидка 20 000 рублей и специальное сервисное предложение с бесплатной заменой внутреннего или внешнего экрана в течение 6 месяцев. При этом с 20 февраля по 26 февраля будет действовать специальное предложение -- планшет HONOR Pad X9 LTE с конфигурацией памяти 4 + 128 ГБ в подарок.
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