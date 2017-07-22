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Складной смартфон HONOR Magic V2 выходит на российский рынок

19 февраля 2024, 14:44




Уже завтра, 20 февраля, в российской рознице начнутся продажи ультратонкого складного смартфона HONOR Magic V2.

Гаджет получил лучшие в классе экраны без мерцания c частотой ШИМ 3840 Гц, продвинутую систему камер и инновационные кремний-углеродные батареи, которые позволили войти в миллиметровую эру ультратонких складных смартфонов без компромиссов в плане емкости, времени автономной работы и скорости подзарядки.

Складной смартфон HONOR Magic V2 выходит на российский рынок


HONOR Magic V2 появится в России в черном и фиолетовом цветах с задней панелью из стекла, а также в черном цвете с отделкой из экокожи. Стоимость новинки составляет 179 990 рублей, в период с 20 февраля до 31 марта для покупателей действует скидка 20 000 рублей и специальное сервисное предложение с бесплатной заменой внутреннего или внешнего экрана в течение 6 месяцев. При этом с 20 февраля по 26 февраля будет действовать специальное предложение -- планшет HONOR Pad X9 LTE с конфигурацией памяти 4 + 128 ГБ в подарок.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона realme GT3. Realme GT3 оснащается необычным RGB-индикатором с красочными эффектами, предлагает просто запредельную производительность и полностью заряжается всего за 10 минут. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор realme GT3: смартфон, который удивляет".

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