NACON, всемирно известный издатель игр и производитель игровых аксессуаров из Франции, представляет новинки -- беспроводные гарнитуры серии RIG 800 PRO и второе поколение проводных RIG 500 PRO.
Благодаря многофункциональной базовой станции со съемным USB-модулем RIG 800 PRO обеспечивает геймерам беспроводное соединение без задержек, а также возможность комфортно зарядить гарнитуру. Беспроводной USB-модуль можно подключить непосредственно к консоли или ПК, что позволяет разместить базовую станцию в любом месте.
RIG 800 PRO оснащена фирменным звуком премиум-класса с мощными 40-мм динамиками, точно настроенными для воспроизведения 3D-звука. Вес гарнитуры составляет всего 290 граммов, а время автономной работы -- до 24 часов.
RIG 800 PRO доступна в трех модификациях: RIG 800 PRO HS для PlayStation, RIG 800 PRO HX c официальной лицензией для Xbox, а также RIG 800 PRO HD для ПК. В комплектацию RIG 800 PRO HX и RIG 800 PRO HD входит лицензия Dolby Atmos. Геймеры могут насладиться трехмерным точным звуком, просто подключив базовую станцию или беспроводной USB-модуль к ПК или консоли Xbox.
В свою очередь, RIG 500 PRO второго поколения сочетают в себе все, что геймерам нравилось в предыдущей версии 500 PRO, а также несколько усовершенствованных характеристик.
Они получили стальное оголовье повышенной комфортности, которое является одновременно очень прочным и гибким, но при этом легким. Фирменная конструкция гарнитур RIG в виде экзоскелета изолирует 50-мм динамики с низким уровнем искажений, которые были специально созданы для воспроизведения захватывающего игрового звука.
Модели 500 PRO HC и 500 PRO HA точно настроены для работы с 3D-звуком в играх. В комплектацию каждого устройства входит двухлетний код активации Dolby Atmos. Благодаря этой технологии усовершенствованный звук дает возможность геймерам реагировать быстрее и лучше, поскольку они могут точнее определять расстояние и направление угроз.
RIG 500 PRO HC совместим с консолями, а также с ПК и мобильными устройствами благодаря универсальному разъему 3,5 мм. 500 PRO HA разработан для ПК и включает в себя Y-адаптер, а также совместим со всеми консолями -- Sony, Xbox, Nintendo.
Гарнитуры серии RIG 800 PRO можно будет купить в России за 17999 рублей, а RIG 500 PRO HC обойдутся пользователям в 7399 рублей.