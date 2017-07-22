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NACON привез в Россию топовые гарнитуры RIG серии PRO

19 февраля 2024, 16:42




NACON, всемирно известный издатель игр и производитель игровых аксессуаров из Франции, представляет новинки -- беспроводные гарнитуры серии RIG 800 PRO и второе поколение проводных RIG 500 PRO.

Благодаря многофункциональной базовой станции со съемным USB-модулем RIG 800 PRO обеспечивает геймерам беспроводное соединение без задержек, а также возможность комфортно зарядить гарнитуру. Беспроводной USB-модуль можно подключить непосредственно к консоли или ПК, что позволяет разместить базовую станцию в любом месте.

NACON привез в Россию топовые гарнитуры RIG серии PRO


RIG 800 PRO оснащена фирменным звуком премиум-класса с мощными 40-мм динамиками, точно настроенными для воспроизведения 3D-звука. Вес гарнитуры составляет всего 290 граммов, а время автономной работы -- до 24 часов.

RIG 800 PRO доступна в трех модификациях: RIG 800 PRO HS для PlayStation, RIG 800 PRO HX c официальной лицензией для Xbox, а также RIG 800 PRO HD для ПК. В комплектацию RIG 800 PRO HX и RIG 800 PRO HD входит лицензия Dolby Atmos. Геймеры могут насладиться трехмерным точным звуком, просто подключив базовую станцию или беспроводной USB-модуль к ПК или консоли Xbox.

В свою очередь, RIG 500 PRO второго поколения сочетают в себе все, что геймерам нравилось в предыдущей версии 500 PRO, а также несколько усовершенствованных характеристик.

NACON привез в Россию топовые гарнитуры RIG серии PRO


Они получили стальное оголовье повышенной комфортности, которое является одновременно очень прочным и гибким, но при этом легким. Фирменная конструкция гарнитур RIG в виде экзоскелета изолирует 50-мм динамики с низким уровнем искажений, которые были специально созданы для воспроизведения захватывающего игрового звука.

Модели 500 PRO HC и 500 PRO HA точно настроены для работы с 3D-звуком в играх. В комплектацию каждого устройства входит двухлетний код активации Dolby Atmos. Благодаря этой технологии усовершенствованный звук дает возможность геймерам реагировать быстрее и лучше, поскольку они могут точнее определять расстояние и направление угроз.

RIG 500 PRO HC совместим с консолями, а также с ПК и мобильными устройствами благодаря универсальному разъему 3,5 мм. 500 PRO HA разработан для ПК и включает в себя Y-адаптер, а также совместим со всеми консолями -- Sony, Xbox, Nintendo.

Гарнитуры серии RIG 800 PRO можно будет купить в России за 17999 рублей, а RIG 500 PRO HC обойдутся пользователям в 7399 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор TWS-наушников HONOR Choice Earbuds X5. Всего за две с небольшим тысячи рублей HONOR Choice Earbuds X5 предлагают очень достойный для своей цены звук, функцию активного шумоподавления и отличную автономностью. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор HONOR Choice Earbuds X5: бюджетные TWS-наушники с активным шумоподавлением".

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