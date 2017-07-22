РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

HONOR MagicBook X 16 (2024) стал доступен для предзаказа в России

21 февраля 2024, 14:54




В российских магазинах электроники открыт предзаказ на ноутбук HONOR MagicBook X 16 (2024).

Ноутбук получил улучшенный экран HONOR FullView 16 дюймов с технологиями защиты зрения, производительный процессор Intel Core 12-го поколения и мощный аккумулятор 42 Вт*ч для продуктивной работы без подзарядки, обеспечивающий до 9 часов воспроизведения локального видео.

HONOR MagicBook X 16 (2024) стал доступен для предзаказа в России


Используемый в нем экран HONOR FullView имеет диагональ 16 дюймов и разрешение 1920x1200 при соотношении сторон 16:10. Он предлагает яркость до 300 нит и обеспечивает охват 45% цветового пространства NTSC.

HONOR MagicBook X 16 (2024) уже доступен в магазинах электроники и на маркетплейсах, в том числе в М.Видео, Эльдорадо, МТС, Мегафон, Ситилинк и других. Стоимость ноутбука с конфигурацией памяти 8 + 512 ГБ составляет 69 990 за версию с Windows 11 или 62 990 с DOS. Цена модели с 16 + 512 ГБ памяти составляет 79 990 за версию с Windows 11 или 72 990 с DOS.

В период с 20 февраля по 18 марта действует специальное предложение: скидка 8000 рублей на HONOR MagicBook X 16 (2024) с 8 ГБ оперативной памяти и скидка 10 000 рублей за версию с 16 ГБ.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона realme GT3. Realme GT3 оснащается необычным RGB-индикатором с красочными эффектами, предлагает просто запредельную производительность и полностью заряжается всего за 10 минут. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор realme GT3: смартфон, который удивляет".

Читайте также:

  • Складной смартфон HONOR Magic V2 выходит на российский рынок
  • Смартфоны realme C67 и Note 50 появились в России
  • Ультратонкий складной смартфон HONOR Magic V2 доступен для предзаказа в России
  • Смартфоны HONOR X8b и HONOR X7b появились в России
  • realme C67 дебютирует в России 13 февраля

    • предыдущая новость
    NACON привез в Россию топовые гарнитуры RIG серии PRO

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка Обзор AmiCura CURA 1: футуристичный умный туалет для кошек
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучшая видеокарта для игр Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Лучший бюджетный процессор Обзор умного туалета для кошек AmiCura CURA 1
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    21 февраля, 2024

    HONOR MagicBook X 16 (2024) стал доступен для предзаказа в России

    19 февраля, 2024

    NACON привез в Россию топовые гарнитуры RIG серии PRO

    Складной смартфон HONOR Magic V2 выходит на российский рынок

    14 февраля, 2024

    Смартфоны realme C67 и Note 50 появились в России

    GigaChat сдал экзамен на врача

    9 февраля, 2024

    Ультратонкий складной смартфон HONOR Magic V2 доступен для предзаказа в России

    5 февраля, 2024

    realme C67 дебютирует в России 13 февраля

    Флагманский realme GT3 выходит на российский рынок

    11 мая, 2023

    Большая презентация Huawei: флагманы, складной смартфон, часы, наушники и планшет

    10 мая, 2023

    Анонс Realme 11 Pro и 11 Pro+: AMOLED, 120 Гц, Dimensity 7050 и камера 200 МП

    AMD хвастается сравнением старых видеокарт AMD и Nvidia

    9 мая, 2023

    MediaTek представили Dimensity 8050, работающий на частоте до 3 ГГц

    NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti - 8 Гбайт в мае и 16 Гбайт в июле

    8 мая, 2023

    Intel объявляет об увольнениях после выплаты $1,5 млрд дивидендов в первом квартале

    Samsung рассказывает о 3-нм производстве

    Раскрыта производительность "китайских" видеокарт Nvidia A800

    6 мая, 2023

    Поставщик Apple намекает на отказ iPhone 15 Pro от твердотельных кнопок

    Чипы AMD Z1 в Asus ROG Ally потребляют всего 9 Вт

    5 мая, 2023

    ASRock готовит три видеокарты Radeon RX 7600 8GB

    Radeon RX 5600 XT модифицировали 12 ГБ видеопамяти

    ССЫЛКИ
    Реклама от YouDo
    erid: LatgC7Kww