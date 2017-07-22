В российских магазинах электроники открыт предзаказ на ноутбук HONOR MagicBook X 16 (2024).
Ноутбук получил улучшенный экран HONOR FullView 16 дюймов с технологиями защиты зрения, производительный процессор Intel Core 12-го поколения и мощный аккумулятор 42 Вт*ч для продуктивной работы без подзарядки, обеспечивающий до 9 часов воспроизведения локального видео.
Используемый в нем экран HONOR FullView имеет диагональ 16 дюймов и разрешение 1920x1200 при соотношении сторон 16:10. Он предлагает яркость до 300 нит и обеспечивает охват 45% цветового пространства NTSC.
HONOR MagicBook X 16 (2024) уже доступен в магазинах электроники и на маркетплейсах, в том числе в М.Видео, Эльдорадо, МТС, Мегафон, Ситилинк и других. Стоимость ноутбука с конфигурацией памяти 8 + 512 ГБ составляет 69 990 за версию с Windows 11 или 62 990 с DOS. Цена модели с 16 + 512 ГБ памяти составляет 79 990 за версию с Windows 11 или 72 990 с DOS.
В период с 20 февраля по 18 марта действует специальное предложение: скидка 8000 рублей на HONOR MagicBook X 16 (2024) с 8 ГБ оперативной памяти и скидка 10 000 рублей за версию с 16 ГБ.
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