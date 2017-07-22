Xiaomi Redkey W12 PRO: моющий пылесос универсал с очень вкусной ценой
26 февраля 2024, 07:55
На российском рынке появился моющий беспроводной пылесос Xiaomi Redkey W12 PRO. Он отлично подходит для сухой и влажной уборки, химчистки мебели и даже чистки окон. И уже одно это делает его действительно особенным.
В отличие от многих других моющих пылесосов, Xiaomi Redkey W12 PRO поддерживает в том числе и сухую уборку, что вместе с очень приличной мощностью всасывания в 11 000 Па позволяет очистить от пыли и грязи ковровые покрытия и мягкую мебель. А во время влажной уборки пылесос не оставляет за собой луж воды, и не портит ламинат и другие чувствительные к ней покрытия. При этом вода берется из специальной емкости объемом 500 мл, а для грязной воды предусмотрен небольшой бак на 380 мл. После уборки достаточно извлечь его и вылить в унитаз отработанную воду.
Вместе с пылесосом поставляется специальная насадка, идеально подходящая для мойки окон и других стеклянных поверхностей без разводов. Есть у устройства и другие насадки, включая щелевую насадку для труднодоступных мест.
Xiaomi Redkey W12 PRO весит меньше 5 кг, благодаря чему с ним может управиться даже ребенок. А встроенного аккумулятора модели емкостью 5200 мАч хватит на уборку помещения площадью 200 кв. м. без необходимости таскать за собой провод удлинителя или искать свободную розетку в комнате.
Xiaomi Redkey W12 PRO стоит 79 990 рублей, но во время распродажи вам предлагается уникальная возможность купить его всего за 29026 рублей. Но торопитесь! Число участвующих в акции пылесосов ограничено.