Компания Huawei приняла участие в выставке MWC 2024. Китайский производитель рассказал на ней о планах развития и продемонстрировала линейку флагманских устройств, созданных в рамках концепции «Опережая тренды», включая смартфон HUAWEI Mate 60 RS ULTIMATE DESIGN, наушники HUAWEI FreeClip и смарт-часы HUAWEI WATCH GT 4.
В 2023 году Huawei заняла третье место в мировом рейтинге рынка премиум-смартфонов, где доля компании составила 5%. К концу 2023 года международные поставки носимых устройств Huawei превысили 150 миллионов, а пользовательская база приложения HUAWEI Health составила 450 миллионов.
Благодаря достижениям в области носимых устройств, Huawei пятый год подряд удерживает лидерские позиции на китайском рынке смарт-часов. А в прошлом году компания отметила 10 лет со дня выпуска первого планшета, с тех пор Huawei поставила пользователям более 100 миллионов планшетов.
На одной из зон стенда компания показала HUAWEI Mate 60 RS ULTIMATE DESIGN, первые часы с использованием элементов золота 18К, наушники HUAWEI FreeClip с инновационной конструкцией C-bridge design и отличающаяся разнообразием стилей и дизайнов линейка смарт-часов HUAWEI WATCH GT 4.
Вторая зона на стенде Huawei полностью посвящена фитнесу и здоровью. На ней были показаны представленные в 2023 году флагманские носимые устройства, включая HUAWEI WATCH Ultimate, HUAWEI WATCH 4 с новой функцией «Оценка показателей здоровья» и HUAWEI WATCH GT 4 с приложением «Будь в форме».
В рамках выставки были также представлены устройства для творческих профессий, такие как флагманский планшет HUAWEI MatePad Pro 13,2 дюйма. Выпуск планшета в 2023 году приурочен к 10-летней годовщине с момента выпуска самого первого планшета компании.
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