В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи новейшего смартфона HONOR X9b.
Устройство оснащено сверхпрочным 6,78-дюймовым AMOLED-экраном HONOR Ultra-Bounce с устойчивостью к падениям с высоты до 1,5 метров, а также тройной камерой с основным сенсором 108 Мп и батареей емкостью 5800 мАч, обеспечивающей до 3 дней использования без подзарядки.
Телефон построен на 4-нм мобильной платформе Snapdragon 6 Gen 1. Он оснащается основной 108-Мп камерой в компании с широкоугольной камерой с 5 Мп разрешением и 2-Мп макро-датчиком. А для видеозвонков и селфи в нем предусмотрена фронталка на 16 Мп.
HONOR X9b в цветах марокканский оранжевый, изумрудный зеленый и полночный черный поступил в продажу в М.Видео, Эльдорадо, DNS, МТС, Мегафон и на других площадках. Стоимость новинки в конфигурации с 8 + 256 ГБ памяти составляет 32 990 рублей, с 12 + 256 ГБ -- 34 990 рублей. В период с 27 февраля по 11 марта действует специальное предложение -- скидка 4000 рублей на покупку.
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