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Новые гаджеты HONOR CHOICE появились на российском рынке

01 марта 2024, 17:42




На российском рынке появились новые устройства бренда HONOR CHOICE: удобные для уличного бега наушники Open-Ear True Wireless Earbuds с открытой конструкцией, умные часы HONOR CHOICE Watch с постоянным мониторингом здоровья и 120 режимами тренировок, а также мощная беспроводная акустика Speaker Pro с четырьмя динамиками и кольцевой подсветкой.

Новые гаджеты HONOR CHOICE появились на российском рынке


HONOR CHOICE Open-Ear True Wireless Earbuds с 13,4 мм динамиком и композитной диафрагмой обеспечивают высокое качество звука с мощными низкими частотами и реалистичным вокалом. Наушники поступили в продажу в магазинах электроники и на маркетплейсах в черном и золотом цвете корпуса по цене 5990 рублей. В период до 11 марта действует скидка 600 рублей на покупку.

HONOR CHOICE Watch оснащены большим и ярким AMOLED-экраном 1,95 дюйма с тонкими рамками и полезной площадью 75%. Высокое разрешение 410х502 пикселей обеспечивает четкость шрифтов и мелких элементов интерфейса, а охват 16,7 млн цветов гарантирует реалистичное изображение. Часы в черном и белом цвете доступны по цене 6990 рублей, до 11 марта действует скидка 800 рублей.

В компактном корпусе HONOR CHOICE Speaker Pro удалось разместить четыре динамика: широкополосный мощностью 20 Вт, высокочастотный -- 10 Вт и два пассивных излучателя. Вместе они обеспечивают высокое качество звука и подчеркнутые низкие частоты. Беспроводная акустика появилась на площадках ритейлеров и маркетплейсов в черном, белом и оранжевом цвете. Стоимость новинки составляет 6990 рублей без учета скидки 800 рублей, которая действует до 11 марта.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор детских умных часов HONOR Choice Kids Watch 4G. HONOR Choice Kids Watch 4G разработаны для обеспечении безопасности ребенка. И в этом они особенно хороши. Вы всегда сможете оставаться с ним на связи и будете знать, где он находится, а функция SOS поможет чаду предупредить родителей об опасной ситуации. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор детских умных часов HONOR Choice Kids Watch 4G: все под контролем".

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