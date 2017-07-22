На российском рынке появились новые устройства бренда HONOR CHOICE: удобные для уличного бега наушники Open-Ear True Wireless Earbuds с открытой конструкцией, умные часы HONOR CHOICE Watch с постоянным мониторингом здоровья и 120 режимами тренировок, а также мощная беспроводная акустика Speaker Pro с четырьмя динамиками и кольцевой подсветкой.
HONOR CHOICE Open-Ear True Wireless Earbuds с 13,4 мм динамиком и композитной диафрагмой обеспечивают высокое качество звука с мощными низкими частотами и реалистичным вокалом. Наушники поступили в продажу в магазинах электроники и на маркетплейсах в черном и золотом цвете корпуса по цене 5990 рублей. В период до 11 марта действует скидка 600 рублей на покупку.
HONOR CHOICE Watch оснащены большим и ярким AMOLED-экраном 1,95 дюйма с тонкими рамками и полезной площадью 75%. Высокое разрешение 410х502 пикселей обеспечивает четкость шрифтов и мелких элементов интерфейса, а охват 16,7 млн цветов гарантирует реалистичное изображение. Часы в черном и белом цвете доступны по цене 6990 рублей, до 11 марта действует скидка 800 рублей.
В компактном корпусе HONOR CHOICE Speaker Pro удалось разместить четыре динамика: широкополосный мощностью 20 Вт, высокочастотный -- 10 Вт и два пассивных излучателя. Вместе они обеспечивают высокое качество звука и подчеркнутые низкие частоты. Беспроводная акустика появилась на площадках ритейлеров и маркетплейсов в черном, белом и оранжевом цвете. Стоимость новинки составляет 6990 рублей без учета скидки 800 рублей, которая действует до 11 марта.