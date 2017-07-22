В российских магазинах электроники и на маркетплейсах поступили в продажу умные часы HONOR Watch 4.
Новинка оснащена большим и ярким AMOLED-экраном 1,75 дюйма с поддержкой режима Always-on Display, батареей емкостью 451 мАч, которая обеспечивает до 14 дней работы без подзарядки при обычном использовании и функциями, которые повышают эффективность тренировок и позволяют составлять собственные программы.
Часы HONOR Watch 4 поступили в продажу в магазинах электроники и на маркетплейсах в черном и золотом цветах. Стоимость новинки составляет 15 990 рублей, в период с 12 марта по 1 апреля действует специальное предложение со скидкой 2000 рублей.