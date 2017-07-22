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Умные часы HONOR Watch 4 появились в России

13 марта 2024, 11:16




В российских магазинах электроники и на маркетплейсах поступили в продажу умные часы HONOR Watch 4.

Умные часы HONOR Watch 4 появились в России


Новинка оснащена большим и ярким AMOLED-экраном 1,75 дюйма с поддержкой режима Always-on Display, батареей емкостью 451 мАч, которая обеспечивает до 14 дней работы без подзарядки при обычном использовании и функциями, которые повышают эффективность тренировок и позволяют составлять собственные программы.

Часы HONOR Watch 4 поступили в продажу в магазинах электроники и на маркетплейсах в черном и золотом цветах. Стоимость новинки составляет 15 990 рублей, в период с 12 марта по 1 апреля действует специальное предложение со скидкой 2000 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор детских умных часов HONOR Choice Kids Watch 4G. HONOR Choice Kids Watch 4G разработаны для обеспечении безопасности ребенка. И в этом они особенно хороши. Вы всегда сможете оставаться с ним на связи и будете знать, где он находится, а функция SOS поможет чаду предупредить родителей об опасной ситуации. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор детских умных часов HONOR Choice Kids Watch 4G: все под контролем".

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