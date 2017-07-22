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Keenetic добавила в линейку продуктов PoE-коммутаторы

13 марта 2024, 16:55




Компания Keenetic расширяет линейку продукции коммутаторами c портами PoE+ для построения небольших сетей и Mesh Wi-Fi-систем с подачей электропитания по Ethernet на совместимые устройства.

Keenetic добавила в линейку продуктов PoE-коммутаторы


Новые гигабитные неуправляемые коммутаторы PoE+ Switch 5 и PoE+ Switch 9 имеют по одному обычному сетевому порту, четыре или восемь портов с поддержкой стандарта 802.3af/at (PoE+) и бюджет мощности 60 или 120 Вт. Этого хватает для подключения нескольких точек доступа Orbiter Pro KN-2810 и Voyager Pro KN-3510.

Кабельное соединение между узлами Mesh Wi-Fi-системы Keenetic, главным интернет-центром и ретрансляторами, обеспечивает максимальную производительность и зону покрытия сигнала, а технология Power over Ethernet устраняет необходимость в близко расположенных электророзетках или возможные неудобства их использования при потолочном, отдаленном и уличном размещении точек доступа и IP-видеокамер.

Keenetic PoE+ Switch 5 (KN-4610) доступен по цене 4490 рублей, а Keenetic PoE+ Switch 9 (KN-4710) можно купить за 8990 рублей.

Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор точки доступа Zyxel NWA50AX с Wi-Fi 6 и поддержкой Zyxel Nebula. Zyxel NWA50AX - это компактная точка доступа с простым и удобным администрированием через Zyxel Nebula, отлично реализующая весь потенциал Wi-Fi 6. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор точки доступа Zyxel NWA50AX с Wi-Fi 6 и поддержкой Zyxel Nebula".

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