Компания Keenetic расширяет линейку продукции коммутаторами c портами PoE+ для построения небольших сетей и Mesh Wi-Fi-систем с подачей электропитания по Ethernet на совместимые устройства.
Новые гигабитные неуправляемые коммутаторы PoE+ Switch 5 и PoE+ Switch 9 имеют по одному обычному сетевому порту, четыре или восемь портов с поддержкой стандарта 802.3af/at (PoE+) и бюджет мощности 60 или 120 Вт. Этого хватает для подключения нескольких точек доступа Orbiter Pro KN-2810 и Voyager Pro KN-3510.
Кабельное соединение между узлами Mesh Wi-Fi-системы Keenetic, главным интернет-центром и ретрансляторами, обеспечивает максимальную производительность и зону покрытия сигнала, а технология Power over Ethernet устраняет необходимость в близко расположенных электророзетках или возможные неудобства их использования при потолочном, отдаленном и уличном размещении точек доступа и IP-видеокамер.
Keenetic PoE+ Switch 5 (KN-4610) доступен по цене 4490 рублей, а Keenetic PoE+ Switch 9 (KN-4710) можно купить за 8990 рублей.